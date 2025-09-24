Rosas de pan de leche: receta casera de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano ha elaborado unas deliciosas rosas de pan de leche casero que también puedes preparar en casa siguiendo cada paso de la receta.

Si estás acostumbrado a manejar masas, esta receta tendrá un nivel de dificultad 4, y en caso contrario te costará un poquito más, pero viendo el resultado seguro que merece la pena.

Ingredientes, para 8 piezas

275 g de harina de fuerza

175 ml leche

25 g de mantequilla

20 g de azúcar

10 g de levadura fresca

3 g de sal

Para estirar y decorar:

Aceite de oliva virgen extra

1 huevo

Hojas de menta

Ingredientes Rosas de pan de leche | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol grande. Añade el azúcar, la sal, levadura (desmenuzada) y la leche. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.

Pasa la masa a la encimera, añádele la mantequilla a trocitos y amasa durante 5 minutos hasta que consigas una masa lisa y homogénea. Introdúcela en el bol, tápala con film de cocina y deja que repose hasta que doble su volumen (1 hora aproximadamente).

Pasa la masa a la encimera, añádele la mantequilla a trocitos y amasa | antena3.com

Saca la masa del bol, ponla en la encimera, amásala brevemente para que pierda el aire y divídela en 8 porciones. Forma bolitas, tápalas con un paño limpio y déjalas reposar durante 15-20 minutos.

Aplasta una bolita de masa, riégala con un poco de aceite y aplástala un poco más hasta formar una tortita. Repite el proceso con el resto de las bolitas. Deja que las tortitas reposen durante 15 minutos. Estíralas (de una en una) con un rodillo hasta conseguir un rectángulo de masa fino.

Deja que las tortitas reposen durante 15 minutos | antena3.com

Dobla cada rectángulo (por la parte larga) como si fuera un acordeón. Enrosca cada trozo dándole forma de rosa (o ensaimada). A medida que las vayas haciendo colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tápalas con un paño limpio y deja que fermenten hasta que doblen su volumen (30-40 minutos).

Bate el huevo. Unta la parte superior de las rosas con un poco de huevo batido. Hornéalas (horno precalentado) a 190º durante 12 minutos.

Unta la parte superior de las rosas con un poco de huevo batido | antena3.com

Retira la bandeja del horno, pasas las rosas de pan de leche a una rejilla y deja que se enfríen.

Sirve y decora con unas hojas de menta.