Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 8 piezas

Rosas de pan de leche: receta casera de Joseba Arguiñano

Sigue paso a paso la receta tal y como la muestra Joseba Arguiñano. Después podrás disfrutar de estas rosas de pan de leche casero como postre, para acompañar el café o incluso como desayuno o merienda.

Rosas de pan de leche: receta casera de Joseba Arguiñano

Publicidad

Joseba Arguiñano ha elaborado unas deliciosas rosas de pan de leche casero que también puedes preparar en casa siguiendo cada paso de la receta.

Si estás acostumbrado a manejar masas, esta receta tendrá un nivel de dificultad 4, y en caso contrario te costará un poquito más, pero viendo el resultado seguro que merece la pena.

Ingredientes, para 8 piezas

  • 275 g de harina de fuerza
  • 175 ml leche
  • 25 g de mantequilla
  • 20 g de azúcar
  • 10 g de levadura fresca
  • 3 g de sal

Para estirar y decorar:

  • Aceite de oliva virgen extra
  • 1 huevo
  • Hojas de menta
Ingredientes Rosas de pan de leche
Ingredientes Rosas de pan de leche | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol grande. Añade el azúcar, la sal, levadura (desmenuzada) y la leche. Mezcla los ingredientes hasta que desaparezca la harina. Tapa el bol con film de cocina y deja reposar a temperatura ambiente durante 30 minutos.

Pasa la masa a la encimera, añádele la mantequilla a trocitos y amasa durante 5 minutos hasta que consigas una masa lisa y homogénea. Introdúcela en el bol, tápala con film de cocina y deja que repose hasta que doble su volumen (1 hora aproximadamente).

Pasa la masa a la encimera, añádele la mantequilla a trocitos y amasa
Pasa la masa a la encimera, añádele la mantequilla a trocitos y amasa | antena3.com

Saca la masa del bol, ponla en la encimera, amásala brevemente para que pierda el aire y divídela en 8 porciones. Forma bolitas, tápalas con un paño limpio y déjalas reposar durante 15-20 minutos.

Aplasta una bolita de masa, riégala con un poco de aceite y aplástala un poco más hasta formar una tortita. Repite el proceso con el resto de las bolitas. Deja que las tortitas reposen durante 15 minutos. Estíralas (de una en una) con un rodillo hasta conseguir un rectángulo de masa fino.

Deja que las tortitas reposen durante 15 minutos
Deja que las tortitas reposen durante 15 minutos | antena3.com

Dobla cada rectángulo (por la parte larga) como si fuera un acordeón. Enrosca cada trozo dándole forma de rosa (o ensaimada). A medida que las vayas haciendo colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno. Tápalas con un paño limpio y deja que fermenten hasta que doblen su volumen (30-40 minutos).

Bate el huevo. Unta la parte superior de las rosas con un poco de huevo batido. Hornéalas (horno precalentado) a 190º durante 12 minutos.

Unta la parte superior de las rosas con un poco de huevo batido
Unta la parte superior de las rosas con un poco de huevo batido | antena3.com

Retira la bandeja del horno, pasas las rosas de pan de leche a una rejilla y deja que se enfríen.

Sirve y decora con unas hojas de menta.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Panes

Publicidad

Programas

Rosas de pan de leche: receta casera de Joseba Arguiñano

Rosas de pan de leche: receta casera de Joseba Arguiñano

Receta fácil de bonito a la plancha con escalivada, de Karlos Arguiñano

Receta fácil de bonito a la plancha con escalivada, de Karlos Arguiñano

Periodista el Correo

Javier Caraballo, sobre los menores no acompañados 'abandonados' en Bilbao: "No son 4 jetas, es un país jeta"

Mesa de la Justicia sobre Begoña Gómez ante un jurado
Caso Begoña Gómez

Martín Pallín, en la 'Mesa de la Justicia': "Televisar el juicio a Begoña Gómez ya sería un jurado popular"

Mika, coach de La Voz
Contenido exclusivo

Mika pone a prueba su ingenio en el ahorcado de La Voz: ¿Será capaz de adivinar el nombre real de Malú?

Ruiz de Lara
Mesa de la Justicia

El magistrado Manuel Ruíz De Lara, sobre los últimos ataques de políticos a jueces: "Son absolutamente inaceptables y encima son mentira"

En el programa de hoy en Espejo Público dos profesionales de la justicia han analizado las acusaciones de lawfare.

Camilo Sesto
Entrevista

"Yo vi cómo el riñón dejaba de funcionarle": el exrepresentante de Camilo Sesto recuerda sus últimos minutos de vida

Hace seis años fallecía Camilo Sesto a causa de una enfermedad renal. Hoy, Eduardo Guervás, quien fue su representante y amigo íntimo, nos cuenta qué ocurrió momentos antes de que se marchara.

César González- Bueno, Banco Sabadell

El mensaje del Consejero Delegado del Banco Sabadell al BBVA por la OPA: "No habrá un sí quiero, no habrá OPA"

Cruz Sánchez de Lara

La impactante confesión de Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público: "No he sido capaz de volver a la ciudad de la que salí"

“Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas

“Ahora lo entiendo todo”: dos nuevos equipos dejan sin palabras a Juanra Bonet, esta noche en Juego de pelotas

Publicidad