Acompaña tus comidas
El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto
Si quieres acompañar tus comidas con un pan con fundamento, tienes que probar este pan de ajo casero que ha preparado Karlos Arguiñano.
Convertir una comida rutinaria en algo sensacional y fuera de lo común es muy fácil con los trucos que nos enseña Karlos Arguiñano.
Esta vez, el cocinero nos ha mostrado paso a paso cómo preparar un pan de ajo casero, en pocos minutos y sin apenas trabajo.
Solo necesitas aceite, perejil, ajo y una pizca de sal. No te pierdas el paso a paso del cocinero en el vídeo.
