Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Acompaña tus comidas

El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto

Si quieres acompañar tus comidas con un pan con fundamento, tienes que probar este pan de ajo casero que ha preparado Karlos Arguiñano.

El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto

Publicidad

Convertir una comida rutinaria en algo sensacional y fuera de lo común es muy fácil con los trucos que nos enseña Karlos Arguiñano.

Esta vez, el cocinero nos ha mostrado paso a paso cómo preparar un pan de ajo casero, en pocos minutos y sin apenas trabajo.

Solo necesitas aceite, perejil, ajo y una pizca de sal. No te pierdas el paso a paso del cocinero en el vídeo.

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Los trucos de Arguiñano

Publicidad

Programas

Manuel Díaz y Virginia Troconis visitan Emparejados

“No me fío un pelo de Susana”: Manuel Díaz y Virginia Troconis visitan Emparejados

El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto

El truco infalible de Arguiñano para hacer un pan de ajo sabroso y en su punto

Shelly

Shelly, la primera mujer rockera de nuestro país, vuelve a los 77 años: "Me aparté de la música cuando murió mi marido"

Sebastián Yatra
Resumen de la gala

La competitividad estalla en las segundas Audiciones de La Voz: Malú toma ventaja con Yatra y Pablo en guerra

Pablo López
Avance

En la próxima noche de Audiciones a ciegas de La Voz: nervios, bailes y nuevas rivalidades

Libertad, talent de La Voz
Actuación | Audicio

¡Tensión hasta el final! Malú bloquea a Mika en el último segundo para quedarse con Libertad

La talent ha interpretado Roxanne’ de The Police con una fuerza brutal que le ha servido para entrar en La Voz.

Judit, talent de La Voz
Actuación | Audiciones

“Hoy no ha sido tu gran actuación”: Malú se sincera con esta talent que no pasa las Audiciones

Judit ha interpretado ‘Holding out of a Hero’ de Bonnie Tyler en el escenario sin convencer a los coaches.

Nando, talent de La Voz

Nando derrocha estilo en una actuación perfecta en La Voz: “Falta solo emoción”

Nayo, talent de La Voz

Nayo llega a La Voz tras pasar por La Voz Francia y emociona con ‘Clown’

Evelyn, talent de La Voz

Esta talent rechaza a Sebastián Yatra por Pablo López tras conquistarles con ‘Creep’

Publicidad