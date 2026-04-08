Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 6-8 personas

Pan de arroz con semillas, de Joseba Arguiñano: un pan perfecto para los celíacos ¡y sin amasar!

Para elaborar esta receta de pan casero de arroz con semillas no necesitas amasar. Solo tienes que triturar los ingredientes con el arroz hidratado y dejar que repose un poco antes de meterlo en el horno.

Pan de arroz con semillas

Publicidad

Si vas a reutilizar un molde que tengas en casa, es recomendable que lo untes con un poco de aceite de oliva o mantequilla antes de poner el pan a fermentar, para que la masa no se pegue.

Ingredientes, para 6-8 personas

  • 350 g de arroz blanco
  • 210 ml de agua tibia
  • 20 ml de miel
  • 20 g de levadura fresca
  • 30 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de sal
  • 10 g de semillas de girasol
  • 10 g de semillas de sésamo
  • 10 g de semillas de lino
  • Menta y perejil para decorar
Ingredientes Pan de arroz con semillas
Ingredientes Pan de arroz con semillas | antena3.com

Elaboración

Pon el arroz en un bol y añade agua que cubra. Déjalo a remojo durante 4 horas como mínimo, si es de víspera mucho mejor.

En el momento de hacer el pan, escurre el arroz y ponlo en el vaso de la picadora. Agrega el agua tibia, el aceite de oliva, la miel, la levadura fresca desmenuzada y la sal. Tritura hasta conseguir una masa fina y homogénea.

escurre el arroz y ponlo en el vaso de la picadora
escurre el arroz y ponlo en el vaso de la picadora | antena3.com

Pásala a un molde rectangular. Tapa y deja reposar durante 1 hora y media aproximadamente, hasta que suba.

Pásala a un molde rectangular
Pásala a un molde rectangular | antena3.com

Esparce las semillas de lino, sésamo y girasol por encima.

Hornea (con el horno precalentado) a 180°C durante 45 minutos, hasta que el pan esté dorado, crujiente por fuera y esponjoso por dentro.

Esparce las semillas de lino, sésamo y girasol por encima.
Esparce las semillas de lino, sésamo y girasol por encima. | antena3.com

Deja que se enfríe completamente antes de cortarlo en rebanadas. Decora con menta y perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Panes

Publicidad

Programas

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar

Amalia consigue pasar a la final sin arriesgar

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo

Rifirrafe entre Isabel Rábago y Javier Caraballo por el 'agresor del hacha': "Me has llamado racista en directo y no lo voy a consentir"

Antena 3 estrena mañana la quinta edición de ‘Mask Singer: adivina quién canta’ con nuevos giros, doble desenmascaramiento semanal y más emoción que nunca

Gran estreno de Mask Singer 5: sigue la gala en directo minuto a minuto

Amelia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€
Mejores momentos | 8 de abril

Amalia decide levantar el gajo ‘exprés’ para llevarse un panel de 475€

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’
Mejores momentos | 8 de abril

Óscar aprovecha el fallo de Amalia para arrebatarle el ‘super comodín’ con el uso del ‘me lo quedo’

Imagen de Susanna Griso
Agresiones 'virales'

Pegan brutalmente a un menor en Barcelona y publican la agresión en redes sociales: "¿De qué país extraño vienen los adolescentes que hacen esto?"

​Grave suceso en Barcelona, donde un menor ha sido víctima de una paliza salvaje a plena luz del día. Les advertimos de la dureza de las imágenes que acompañan a esta información.

Pan de arroz con semillas
Para 6-8 personas

Pan de arroz con semillas, de Joseba Arguiñano: un pan perfecto para los celíacos ¡y sin amasar!

Para elaborar esta receta de pan casero de arroz con semillas no necesitas amasar. Solo tienes que triturar los ingredientes con el arroz hidratado y dejar que repose un poco antes de meterlo en el horno.

Antonio, víctima del agresor del hacha de Montefrío

Antonio, víctima del 'agresor del hacha' de Montefrío: "Yo me salvé por la garrota. Paré todos los hachazos que pude"

Imagen de Raúl García

La DGT, "a toda velocidad": 700 multas por hora y bate su récord histórico

Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"

Salmón con arroz caldoso de guisantes, de Arguiñano: "Esta receta es una maravilla porque tiene de todo"

Publicidad