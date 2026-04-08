Pan de arroz con semillas, de Joseba Arguiñano: un pan perfecto para los celíacos ¡y sin amasar!

Si vas a reutilizar un molde que tengas en casa, es recomendable que lo untes con un poco de aceite de oliva o mantequilla antes de poner el pan a fermentar, para que la masa no se pegue.

Ingredientes, para 6-8 personas

350 g de arroz blanco

210 ml de agua tibia

20 ml de miel

20 g de levadura fresca

30 ml de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de sal

10 g de semillas de girasol

10 g de semillas de sésamo

10 g de semillas de lino

Menta y perejil para decorar

Ingredientes Pan de arroz con semillas | antena3.com

Elaboración

Pon el arroz en un bol y añade agua que cubra. Déjalo a remojo durante 4 horas como mínimo, si es de víspera mucho mejor.

En el momento de hacer el pan, escurre el arroz y ponlo en el vaso de la picadora. Agrega el agua tibia, el aceite de oliva, la miel, la levadura fresca desmenuzada y la sal. Tritura hasta conseguir una masa fina y homogénea.

escurre el arroz y ponlo en el vaso de la picadora | antena3.com

Pásala a un molde rectangular. Tapa y deja reposar durante 1 hora y media aproximadamente, hasta que suba.

Pásala a un molde rectangular | antena3.com

Esparce las semillas de lino, sésamo y girasol por encima.

Hornea (con el horno precalentado) a 180°C durante 45 minutos, hasta que el pan esté dorado, crujiente por fuera y esponjoso por dentro.

Esparce las semillas de lino, sésamo y girasol por encima. | antena3.com

Deja que se enfríe completamente antes de cortarlo en rebanadas. Decora con menta y perejil.