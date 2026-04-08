Para 6-8 personas
Pan de arroz con semillas, de Joseba Arguiñano: un pan perfecto para los celíacos ¡y sin amasar!
Para elaborar esta receta de pan casero de arroz con semillas no necesitas amasar. Solo tienes que triturar los ingredientes con el arroz hidratado y dejar que repose un poco antes de meterlo en el horno.
Publicidad
Si vas a reutilizar un molde que tengas en casa, es recomendable que lo untes con un poco de aceite de oliva o mantequilla antes de poner el pan a fermentar, para que la masa no se pegue.
Ingredientes, para 6-8 personas
- 350 g de arroz blanco
- 210 ml de agua tibia
- 20 ml de miel
- 20 g de levadura fresca
- 30 ml de aceite de oliva virgen extra
- 1 cucharadita de sal
- 10 g de semillas de girasol
- 10 g de semillas de sésamo
- 10 g de semillas de lino
- Menta y perejil para decorar
Elaboración
Pon el arroz en un bol y añade agua que cubra. Déjalo a remojo durante 4 horas como mínimo, si es de víspera mucho mejor.
En el momento de hacer el pan, escurre el arroz y ponlo en el vaso de la picadora. Agrega el agua tibia, el aceite de oliva, la miel, la levadura fresca desmenuzada y la sal. Tritura hasta conseguir una masa fina y homogénea.
Pásala a un molde rectangular. Tapa y deja reposar durante 1 hora y media aproximadamente, hasta que suba.
Esparce las semillas de lino, sésamo y girasol por encima.
Hornea (con el horno precalentado) a 180°C durante 45 minutos, hasta que el pan esté dorado, crujiente por fuera y esponjoso por dentro.
Deja que se enfríe completamente antes de cortarlo en rebanadas. Decora con menta y perejil.
Publicidad