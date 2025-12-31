Pan casero de semillas sin gluten de Joseba Arguiñano: ¡todo un diez!

Para acabar el año, Joseba Arguiñano ha hecho un pan sin gluten con harina de arroz y harina de pan de trigo sarraceno.

Una receta que los espectadores celiacos le estaban pidiendo al cocinero. Una receta de pan casero sencilla e irresistible.

Ingredientes (6 p.);

225 gr de harina de trigo sarraceno

300 gr de harina de arroz integral

30 g semillas de lino

55 g semillas de girasol

30 g sésamo

20 g semillas de amapola

20 gr de psyllium

7 gr de bicarbonato

10 gr de sal

530 ml de agua

30 ml de vinagre de manzana o zumo de limón

20 ml de sirope de agave (opcional)

20 ml de aceite de oliva virgen extra

Perejil

Elaboración:

Pon en un bol la harina de trigo sarraceno y la harina de arroz. Retira una cucharada de las semillas de lino, las semillas de girasol, el sésamo y las semillas de amapola y resérvalas para el final. El resto lo incorporamos en el bol.

Mezclamos todo lo seco | antena3.com

Remueve bien todo y añade el agua, el vinagre, el sirope de agave y el aceite de oliva.

Con una cuchara mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes.

Tapa el bol con una tela y dejar reposar a temperatura ambiente durante media hora.

Coloca la masa a la mesa, amasa un poco dándole forma y colócala en un molde tipo plum cake.

Amasa en la mesa | antena3.com

Echa por encima las semillas que hemos reservado.

Reparte las semillas | antena3.com

Precalienta el horno a 250º y a la hora de meter el pan baja la temperatura a 200º. Hornéalo durante 1 hora.

Saca el pan del horno, desmóldalo y deja que se enfríe sobre una rejilla.