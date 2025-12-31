Antena3
Pan casero de semillas sin gluten de Joseba Arguiñano: ¡todo un diez!

Una receta perfecta para las personas que no pueden tomar gluten, aprende a elaborar esta sencilla receta de pan de la mano de Joseba Arguiñano y disfruta de tu pan casero.

Pan casero de semillas sin gluten de Joseba Arguiñano

Carmen Pardo
Publicado:

Para acabar el año, Joseba Arguiñano ha hecho un pan sin gluten con harina de arroz y harina de pan de trigo sarraceno.

Una receta que los espectadores celiacos le estaban pidiendo al cocinero. Una receta de pan casero sencilla e irresistible.

Ingredientes (6 p.);

  • 225 gr de harina de trigo sarraceno
  • 300 gr de harina de arroz integral
  • 30 g semillas de lino
  • 55 g semillas de girasol
  • 30 g sésamo
  • 20 g semillas de amapola
  • 20 gr de psyllium
  • 7 gr de bicarbonato
  • 10 gr de sal
  • 530 ml de agua
  • 30 ml de vinagre de manzana o zumo de limón
  • 20 ml de sirope de agave (opcional)
  • 20 ml de aceite de oliva virgen extra
  • Perejil

Elaboración:

Pon en un bol la harina de trigo sarraceno y la harina de arroz. Retira una cucharada de las semillas de lino, las semillas de girasol, el sésamo y las semillas de amapola y resérvalas para el final. El resto lo incorporamos en el bol.

Poco a poco en un bol
Mezclamos todo lo seco | antena3.com

Remueve bien todo y añade el agua, el vinagre, el sirope de agave y el aceite de oliva.

Con una cuchara mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes.

Tapa el bol con una tela y dejar reposar a temperatura ambiente durante media hora.

Coloca la masa a la mesa, amasa un poco dándole forma y colócala en un molde tipo plum cake.

Ve dando forma al pan
Amasa en la mesa | antena3.com

Echa por encima las semillas que hemos reservado.

Antes de hornear
Reparte las semillas | antena3.com

Precalienta el horno a 250º y a la hora de meter el pan baja la temperatura a 200º. Hornéalo durante 1 hora.

Saca el pan del horno, desmóldalo y deja que se enfríe sobre una rejilla.

