Disfruta comiendo bien
Pan casero de semillas sin gluten de Joseba Arguiñano: ¡todo un diez!
Una receta perfecta para las personas que no pueden tomar gluten, aprende a elaborar esta sencilla receta de pan de la mano de Joseba Arguiñano y disfruta de tu pan casero.
Publicidad
Para acabar el año, Joseba Arguiñano ha hecho un pan sin gluten con harina de arroz y harina de pan de trigo sarraceno.
Una receta que los espectadores celiacos le estaban pidiendo al cocinero. Una receta de pan casero sencilla e irresistible.
Ingredientes (6 p.);
- 225 gr de harina de trigo sarraceno
- 300 gr de harina de arroz integral
- 30 g semillas de lino
- 55 g semillas de girasol
- 30 g sésamo
- 20 g semillas de amapola
- 20 gr de psyllium
- 7 gr de bicarbonato
- 10 gr de sal
- 530 ml de agua
- 30 ml de vinagre de manzana o zumo de limón
- 20 ml de sirope de agave (opcional)
- 20 ml de aceite de oliva virgen extra
- Perejil
Elaboración:
Pon en un bol la harina de trigo sarraceno y la harina de arroz. Retira una cucharada de las semillas de lino, las semillas de girasol, el sésamo y las semillas de amapola y resérvalas para el final. El resto lo incorporamos en el bol.
Remueve bien todo y añade el agua, el vinagre, el sirope de agave y el aceite de oliva.
Con una cuchara mezcla bien hasta que se integren todos los ingredientes.
Tapa el bol con una tela y dejar reposar a temperatura ambiente durante media hora.
Coloca la masa a la mesa, amasa un poco dándole forma y colócala en un molde tipo plum cake.
Echa por encima las semillas que hemos reservado.
Precalienta el horno a 250º y a la hora de meter el pan baja la temperatura a 200º. Hornéalo durante 1 hora.
Saca el pan del horno, desmóldalo y deja que se enfríe sobre una rejilla.
Publicidad