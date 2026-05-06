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Para 4 unidades

Panecillos de té matcha, de Joseba Arguiñano: "Coloridos y distintos"

Joseba Arguiñano nos trae esta receta tan original de panecillos caseros de té matcha, con un sabor auténtico y una textura perfecta.

Panecillos de té Matcha, de Joseba Arguiñano

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También puedes cocinar los bollos al vapor. Para ello, hierve agua en una vaporera y cocínalos durante 15 minutos aproximadamente.

Ingredientes, para 4 unidades

  • 250 g de harina de trigo fuerte
  • 125 ml de agua tibia
  • 5 g de azúcar
  • 5 g de levadura fresca
  • 15 ml de aceite de oliva suave
  • 5 g de sal fina
  • 10 g de té matcha en polvo
  • Perejil para decorar
Ingredientes Panecillos de té matcha
Ingredientes Panecillos de té matcha | antena3.com

Elaboración

Pon la harina en un bol. Incorpora el té matcha, el azúcar, la sal y la levadura fresca desmenuzada. Vierte el agua tibia y el aceite. Mezcla bien, primero con una espátula y luego con las manos. Cubre con film y deja reposar durante 30 minutos.

Mezcla bien, primero con una espátula y luego con las manos
Mezcla bien, primero con una espátula y luego con las manos | antena3.com

Transcurrido ese tiempo, pon la masa sobre una superficie limpia y amasa enérgicamente durante 2-3 minutos, hasta que quede suave y elástica. Si está demasiado pegajosa, agrega un poco de harina; si está muy seca, un chorrito de agua. Haz una bola y mójala con una gotita de aceite de oliva. Deja que haga la primera fermentación durante 2-3 horas.

Cuando doble su volumen, haz 4 bolas y dales forma de bollitos (redondos o alargados, a tu gusto). Colócalos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear. Tapa con un trapo de cocina limpio y deja que haga la segunda fermentación durante 2-3 horas, hasta que doble su volumen.

Cuando doble su volumen, haz 4 bolas y dales forma de bollitos
Cuando doble su volumen, haz 4 bolas y dales forma de bollitos | antena3.com

Precalienta el horno a 200ºC. Rocía los bollos con un poco de agua y pon en la superficie del horno una fuente con agua para que haya vapor en el horno. Baja la temperatura a 180ºC y hornea durante 15-20 minutos. Una vez que tus panes de matcha estén dorados y suaves al tacto, sácalos del horno y déjalos enfriar en una rejilla antes de servirlos. Decora con una hoja de perejil.

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