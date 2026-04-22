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Para 4 personas

Receta rica y reconfortante de pan casero de molde con nueces, de Joseba Arguiñano

El pan de molde con nueces combina lo mejor de dos mundos: la base energética del pan y el toque nutritivo de los frutos secos. Sigue paso a paso la receta de Joseba Arguiñano.

Pan de molde con nueces

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Hidrata las nueces en agua toda la noche antes de incorporarlas al pan. Esto hace que se "abran", suavizando su amargor y logrando que su textura se integre perfectamente con la esponjosidad del molde sin quedar demasiado duras.

Ingredientes, para 4 personas

Para el prefermento:

  • 50 ml de agua de hidratar las nueces
  • 25 g de harina de trigo
  • 10 g de levadura de panadería
  • 25 g de masa madre

Para la masa:

  • El prefermento
  • 325 g de harina integral de trigo
  • 100 ml de leche entera
  • 15 ml de aceite de nueces tostadas
  • 15 g de mantequilla a punto de pomada
  • 50 g de nueces hidratadas
  • 10 g de azúcar
  • 10 g de sal
Ingredientes Pan de molde con nueces
Ingredientes Pan de molde con nueces | antena3.com

Elaboración

Pela las nueces y ponlas a hidratar de víspera en 150 ml de agua para que se ablanden y perfumen el agua que luego usaremos.

Para preparar el prefermento, mezcla en un bol la harina, la levadura, el agua de hidratar las nueces y la masa madre. Mezcla y deja fermentar a temperatura ambiente durante 3 horas aproximadamente (también puede ser de víspera). Esta base dará fuerza y sabor al pan.

Mezcla y deja fermentar a temperatura ambiente
Mezcla y deja fermentar a temperatura ambiente | antena3.com

Para preparar la masa, mezcla el prefermento con la harina integral, la leche, el aceite de nuez, la mantequilla, el azúcar y la sal. Mezcla bien e incorpora las nueces hidratadas. Pon la masa en un bol, cubre con film y deja que repose durante 30 minutos (autolisis).

Transcurrido ese tiempo, amasa durante 4-5 minutos e introduce la masa en un bol. Cubre el bol y deja que fermente a temperatura ambiente durante 1 hora y media aproximadamente (primera fermentación).

Pon de nuevo la masa en la encimera, amasa un par de minutos, haz una tira larga y ponla en un molde alargado. Cubre con un paño de cocina y deja que fermente durante 2-3 horas (segunda fermentación).

Ponla en un molde alargado
Ponla en un molde alargado | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 20 minutos. Hornea 20 minutos más a la misma temperatura y con aire. Cuando esté listo, sácalo del molde y deja que enfríe sobre una rejilla. Sirve a tu gusto este pan de corteza suave, interior tierno y crujiente sabor a nuez.

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