Receta rica y reconfortante de pan casero de molde con nueces, de Joseba Arguiñano

Hidrata las nueces en agua toda la noche antes de incorporarlas al pan. Esto hace que se "abran", suavizando su amargor y logrando que su textura se integre perfectamente con la esponjosidad del molde sin quedar demasiado duras.

Ingredientes, para 4 personas

Para el prefermento:

50 ml de agua de hidratar las nueces

25 g de harina de trigo

10 g de levadura de panadería

25 g de masa madre

Para la masa:

El prefermento

325 g de harina integral de trigo

100 ml de leche entera

15 ml de aceite de nueces tostadas

15 g de mantequilla a punto de pomada

50 g de nueces hidratadas

10 g de azúcar

10 g de sal

Ingredientes Pan de molde con nueces | antena3.com

Elaboración

Pela las nueces y ponlas a hidratar de víspera en 150 ml de agua para que se ablanden y perfumen el agua que luego usaremos.

Para preparar el prefermento, mezcla en un bol la harina, la levadura, el agua de hidratar las nueces y la masa madre. Mezcla y deja fermentar a temperatura ambiente durante 3 horas aproximadamente (también puede ser de víspera). Esta base dará fuerza y sabor al pan.

Mezcla y deja fermentar a temperatura ambiente | antena3.com

Para preparar la masa, mezcla el prefermento con la harina integral, la leche, el aceite de nuez, la mantequilla, el azúcar y la sal. Mezcla bien e incorpora las nueces hidratadas. Pon la masa en un bol, cubre con film y deja que repose durante 30 minutos (autolisis).

Transcurrido ese tiempo, amasa durante 4-5 minutos e introduce la masa en un bol. Cubre el bol y deja que fermente a temperatura ambiente durante 1 hora y media aproximadamente (primera fermentación).

Pon de nuevo la masa en la encimera, amasa un par de minutos, haz una tira larga y ponla en un molde alargado. Cubre con un paño de cocina y deja que fermente durante 2-3 horas (segunda fermentación).

Ponla en un molde alargado | antena3.com

Hornea (con el horno precalentado) a 180ºC durante 20 minutos. Hornea 20 minutos más a la misma temperatura y con aire. Cuando esté listo, sácalo del molde y deja que enfríe sobre una rejilla. Sirve a tu gusto este pan de corteza suave, interior tierno y crujiente sabor a nuez.