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Revuelto de anchoas y piquillos, de Arguiñano: "Lo que comen los domingos en el cielo"

El cocinero ha preparado otro bocado perfecto como entrante: un revuelto de anchoas y piquillos que se hace en nada de tiempo. Además puedes pedir las anchoas limpias en la pescadería.

Revuelto de anchoas y piquillos

Revuelto de anchoas y piquillos, de Arguiñano: "Lo que comen los domingos en el cielo"

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A la hora de batir los huevos, hazlo suavemente y busca que la clara y la yema estén mezcladas, pero no integradas por completo, es decir, que se vean partes blancas y amarillas. Así conseguirás un revuelto cremoso y denso.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de anchoas frescas
  • 8-12 pimientos de piquillo
  • 8 huevos
  • ½ barra de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Revuelto de anchoas y piquillos
Ingredientes Revuelto de anchoas y piquillos | antena3.com

Elaboración

Corta 8 rebanadas de pan (al bies o en diagonal) y ponlas en la bandeja del horno. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC, hasta que se tuesten bien por los dos lados (unos 12 minutos).

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta los pimientos en tiras finas, introdúcelos en la sartén, sazona y cocínalos a fuego moderado durante 12 minutos aproximadamente.

Corta los pimientos en tiras finas, introdúcelos en la sartén
Corta los pimientos en tiras finas, introdúcelos en la sartén | antena3.com

Limpia las anchoas. Retira las cabezas, las tripas y las espinas centrales, y saca los lomos. Sazona e introdúcelas en la sartén de los piquillos. Cocina el conjunto durante 2-3 minutos.

Sazona e introdúcelas en la sartén de los piquillos
Sazona e introdúcelas en la sartén de los piquillos | antena3.com

Casca los huevos en un bol, sazona y agrega perejil picado al gusto. Bátelos y vuélcalos a la sartén. Cocina el revuelto a fuego moderado sin parar de remover para que cuaje, pero que quede cremoso.

Bátelos y vuélcalos a la sartén
Bátelos y vuélcalos a la sartén | antena3.com

Moja las puntitas de las tostadas de pan en aceite de oliva y pásalas por perejil picado.

Sirve el revuelto en un plato hondo y acompaña con 2 rebanadas de pan tostado por ración. Decora el plato con una hoja de perejil.

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