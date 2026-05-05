Para 4 personas
Revuelto de anchoas y piquillos, de Arguiñano: "Lo que comen los domingos en el cielo"
El cocinero ha preparado otro bocado perfecto como entrante: un revuelto de anchoas y piquillos que se hace en nada de tiempo. Además puedes pedir las anchoas limpias en la pescadería.
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A la hora de batir los huevos, hazlo suavemente y busca que la clara y la yema estén mezcladas, pero no integradas por completo, es decir, que se vean partes blancas y amarillas. Así conseguirás un revuelto cremoso y denso.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de anchoas frescas
- 8-12 pimientos de piquillo
- 8 huevos
- ½ barra de pan
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Corta 8 rebanadas de pan (al bies o en diagonal) y ponlas en la bandeja del horno. Hornea (con el horno precalentado) a 200ºC, hasta que se tuesten bien por los dos lados (unos 12 minutos).
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta los pimientos en tiras finas, introdúcelos en la sartén, sazona y cocínalos a fuego moderado durante 12 minutos aproximadamente.
Limpia las anchoas. Retira las cabezas, las tripas y las espinas centrales, y saca los lomos. Sazona e introdúcelas en la sartén de los piquillos. Cocina el conjunto durante 2-3 minutos.
Casca los huevos en un bol, sazona y agrega perejil picado al gusto. Bátelos y vuélcalos a la sartén. Cocina el revuelto a fuego moderado sin parar de remover para que cuaje, pero que quede cremoso.
Moja las puntitas de las tostadas de pan en aceite de oliva y pásalas por perejil picado.
Sirve el revuelto en un plato hondo y acompaña con 2 rebanadas de pan tostado por ración. Decora el plato con una hoja de perejil.
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