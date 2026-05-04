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Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a la Lara Álvarez de detrás de cámaras

Con una trayectoria de más de 20 años en televisión, Lara Álvarez no deja de sumar proyectos. Hoy, conocemos a Lara más allá de la presentadora.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, conocemos a la Lara Álvarez de detrás de cámaras

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Lara Álvarez comenzó como alumna de Nieves Herrero y, pronto, su talento para la comunicación y el periodismo la llevaron a convertirse en uno de los rostros más conocidos de nuestra televisión. Hoy, 20 años más tarde, no deja de acumular éxitos.

Sin miedo a nada, Lara se ha lanzado a proyectos que han sido auténticas aventuras, como presentar Supervivientes desde Honduras durante seis años consecutivos. Además de su profesionalidad, tras su éxito está su familia, que la sostiene y la apoya en todos sus proyectos.

Hoy, Lara Álvarez se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de sus ilusiones, sus nuevos retos y su lado más personal. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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