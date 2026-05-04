“Aunque no estemos juntas, me importas mucho”: Cloe intenta besar a Marta, pero ella la rechaza

Marta por fin se lanza y escribe a Fina una carta confesándole la muerte de Pelayo y que su amor sigue intacto como el primer día.

La empresaria se desahoga con Marta y le cuenta que va a enviar esa carta, aunque tiene dudas de si llegará y le confiesa a la francesa que odia con toda su alma a Pelayo. ¡Nunca podrá perdonarle todo el daño que les ha causado!

Marta le dice que cómo esa carta no sirva para nada no va a poder soportar una decepción más, pero Cloe le pide que no se rinda y que ella va a estar a su lado apoyándola siempre.

“Voy a sostenerte”, le dice Cloe confesándole que, aunque ya no estén juntas le importa mucho.

Entonces, en un momento de confusión y agarrándose a la última esperanza de reconquistarla, Cloe se lanza a besar a Marta.

Sin embargo, no recibe la respuesta esperada. Marta se aparta rápidamente antes de sus labios se toquen los de Cloe ya que ella solo puede pensar en Fina.