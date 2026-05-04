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Capítulo 552

“Aunque no estemos juntas, me importas mucho”: Cloe intenta besar a Marta, pero ella la rechaza

La francesa, en un intento de reconquistar a Marta, se deja llevar por sus sentimientos.

“Aunque no estemos juntas, me importas mucho”: Cloe intenta besar a Marta, pero ella la rechaza

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Marta por fin se lanza y escribe a Fina una carta confesándole la muerte de Pelayo y que su amor sigue intacto como el primer día.

La empresaria se desahoga con Marta y le cuenta que va a enviar esa carta, aunque tiene dudas de si llegará y le confiesa a la francesa que odia con toda su alma a Pelayo. ¡Nunca podrá perdonarle todo el daño que les ha causado!

Marta le dice que cómo esa carta no sirva para nada no va a poder soportar una decepción más, pero Cloe le pide que no se rinda y que ella va a estar a su lado apoyándola siempre.

“Voy a sostenerte”, le dice Cloe confesándole que, aunque ya no estén juntas le importa mucho.

Entonces, en un momento de confusión y agarrándose a la última esperanza de reconquistarla, Cloe se lanza a besar a Marta.

Sin embargo, no recibe la respuesta esperada. Marta se aparta rápidamente antes de sus labios se toquen los de Cloe ya que ella solo puede pensar en Fina.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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