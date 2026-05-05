Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora sobre el crucero del brote con hantavirus

Continúan las pruebas médicas en el crucero de lujo en el que han fallecido tres personas, presuntamente a causa del hantavirus. Se sospecha que a bordo viajan otros cinco casos sospechosos, uno de ellos en estado crítico.

El crucero, que finalizaba su recorrido en Canarias, se encuentra paralizado en Cabo Verde. Sin embargo, la OMS, junto con el Ministerio de Sanidad, aún estudia la posibilidad de que termine atracando en Canarias.

El virus, relativamente desconocido, comienza manifestándose como una gripe común, pero puede resultar mortal. Su propagación no suele ser habitual entre humanos, ya que se transmite a través de la saliva, orina o heces de ratones.

Hoy, te contamos la última hora del crucero. ¿Terminará desembarcando en Canarias? ¿Es seguro que los pasajeros salgan del buque? ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!