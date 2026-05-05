Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams, Bad Bunny… las celebridades del mundo se dan cita en la MET Gala con estilismos llamativos

Nueva York se ha engalanado esta noche en una ceremonia que se queda a mitad de camino entre un desfile de pasarela o de carnaval. La Met Gala ha rendido homenaje este año a la moda, el lema "la moda es arte" y muchos de los invitados se lo han tomado al pie de la letra. Algunos con obras conocidas y otros con interpretaciones libres.

La Met Gala es una de las citas culturales más influyentes del año en la Gran Manzana. Los rostros más destacados del cine, la música y el deporte han posado con arriesgados, originales y sorprendentes estilismos. Entre ellos, el cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny que apareció en la alfombra roja de la Met Gala de anciano. Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el "conejo malo" lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, defendió a los trabajadores de la industria de la moda, a los que atribuyó "un papel esencial" en el funcionamiento del sector y en el posicionamiento internacional de Nueva York como "capital global del diseño". El alcalde insistió en que estos profesionales "sostienen la cadena productiva" que permite que existan eventos exclusivos como la Met Gala.

Este año, Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams, fueron las anfitrionas elegidas por el cerebro del evento, Anna Wintour. Wintour ha sido durante décadas la poderosa directora de Vogue y, aunque en 2025 pasó las riendas a Chloe Malle, sigue trabajando como ejecutiva bajo el paraguas de la editorial Condé Nast, dirige el Instituto de Moda del Met, que lleva su nombre, y es la máxima autoridad de la gala.

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