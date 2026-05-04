Pura nostalgia: David Summers enseña, en exclusiva, los cuadernos con todas las letras de Hombres G

Hombres G han llegado a El Hormiguero con la energía y el carisma que los han acompañado durante toda su trayectoria. La banda ha compartido anécdotas, recuerdos y momentos llenos de complicidad con el público.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer qué han hecho con las libretas en las que han compuesto tantos y tantos super éxitos. David Summers ha contado que guarda los cuadernos... ¡y los ha enseñado en directo!

El vocalista y compositor ha mostrado letras que tenía escritas desde hace más de 40 años y ha leído algunos de los temas que nunca llegaron a salir. ¡No te lo puedes perder!