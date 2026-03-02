Para 4 personas
Arguiñano, sobre la tortilla de bacalao Club Ranero: "Este tipo de receta no falla nunca"
"Es que se me saltan las lágrimas", asegura Karlos Arguiñano al ver cómo su hijo elabora esta tortilla de bacalao Club Ranero, "una receta que no falla nunca".
A la hora de hacer la tortilla, no batas los huevos en exceso, de esta manera la tortilla te quedará dorada por fuera y jugosa por dentro, pero no excesivamente líquida.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de bacalao desalado
- 4 cebolletas
- 3 pimientos verdes
- 5 dientes de ajo
- 10 pimientos del piquillo
- 8 huevos
- 1 cayena
- 2 cucharadas de salsa de tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para el bacalao al pilpil, pon 100 ml de aceite de oliva en una sartén. Agrega la cayena. Pela 3 ajos, lamínalos, introdúcelos en la sartén y deja que se doren. Retira los ajos a un plato cubierto con papel absorbente de cocina y resérvalos. Introduce los lomos de bacalao con la piel hacia arriba y confítalos a fuego suave durante 5 minutos por cada lado. Retira el bacalao a un plato, quítale la piel y resérvalo. Para hacer el pilpil, pon un colador en la base de la sartén y muévelo con garbo hasta que ligue la salsa. Reserva el pilpil en la sartén.
Para la fritada, pon 4-5 cucharadas de aceite en otra sartén. Pela y lamina 2 ajos, retira el rabo y las semillas de los pimientos y córtalos en juliana. Corta las cebolletas en juliana. Introduce todo en la sartén, sazona y deja pochar durante 20 minutos. Corta los pimientos del piquillo en tiras finas, añádelos y cocina durante 5 minutos más. Escurre el exceso de aceite y reserva la fritada en la sartén.
Antes de hacer las tortillas, separa en un plato un trozo de bacalao, un par de cucharadas de fritada, los ajos fritos y la mitad del pilpil, para decorar al final.
Para hacer las tortillas, introduce el bacalao en el pilpil y desmenúzalo. Mézclalo con la fritada. Agrega la salsa de tomate y remueve. Casca los huevos en un bol y sazónalos. Incorpora la fritada con el bacalao en el bol de los huevos y rómpelos (sin batirlos demasiado).
Calienta una cucharada de aceite en una sartén. Haz una tortilla individual. Para ello, vuelca parte de la mezcla a la sartén y remueve muy rápido. Enseguida comenzará a hacerse una capa en el fondo de la sartén, baja un poco el fuego y dale la vuelta. Deja que se haga por el otro lado y retírala a una fuente.
Repite la operación hasta hacer 4 tortillas individuales.
Sirve cada tortilla en un plato individual y coloca encima unas lascas de bacalao, una cucharadita de fritada y unos ajitos fritos. Moja con el pilpil y decora con perejil.
