Yolanda Díaz, tras los datos de paro del mes de abril: "Ante la evidencia el PP debe de decir que la reforma laboral es positiva"

El paro ha bajado en 62.668 personas en abril y el total se sitúa por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz celebra que la afiliación se sitúa en 22.106 personas. Destaca la ministra que cuando llegó al ministerio de Trabajo había 18 millones de trabajadores y hoy son 22 millones. "Uno de cada 2 empleos en España hoy son de carácter indefinido", afirma.

Para Díaz el dato clave de este balance positivo es el éxito de la reforma laboral. "Frente a los datos de toda la democracia en los que tan solo 1 empleo de cada 10 era de carácter indefinido".

Es consciente que 169.000 jóvenes están en situación de desempleo y afirma que queda mucho por hacer por el cambio que ha vivido el mercado de trabajo. "Este es un país que crea empleo en el conjunto de la Unión Europea y ese es un motivo de satisfacción y de seguir trabajando por nuevas reformas".

"Después de los resultados debería haber un consenso y el PP darse cuenta de que esta norma es positiva"

Sabe que el PP tuvo dudas "después de tumbar la reforma laboral y salvarla por el voto equivocado del señor Casero" pero cree que es más que claro que esa reforma laboral ahora está funcionando. "Después de ver los resultados debería haber un consenso y darse cuenta de que esta norma es positiva".

"A pesar de que la guerra hace subir los combustibles las medidas que ha aprobado el Gobierno mitigan esa situación"

Sobre el coste que está teniendo la guerra de Oriente Próximo sobre la economía española, destaca las medidas que está tomando el Gobierno de España que además mide día a día ese impacto. "A pesar de que suben los combustibles el real decreto por valor de 5.000 millones de euros y el decreto que lo complementa mitiga y ayuda en la posición de una guerra que es ilegal e ilegítima. El PP tenía que estar sacando la camiseta de español defendiendo las medias que están propiciando que a pesar de esa guerra nuestro país vaya a mejor".

"La corrupción es muy grave en nuestro país y hay que tomar medidas"

Destaca Yolanda Díaz que "los juicios no son platós mediáticos", en referencia a las vistas del 'caso mascarillas'. Sigue la actualidad de los tribunales y reconoce que "tiene coincidencias y discrepancias con ellos". "La corrupción es muy grave en nuestro país y hay que tomar medidas aunque recuerda que Sumar llevó una propuesta al Congreso para crear un órgano de prevención de la corrupción, que el resto de partidos tumbaron.

Pide que se respete la separación de poderes y no comprende que el mensaje que se pueda mandar después de estos juicios sea "que bajemos la pena al corrputor".

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