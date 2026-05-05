“¡Vaya panel, era para ti!”: Joaquín hace gala de su pasión al resolver por 2.350 euros

Qué buenas jugadas están realizando nuestros concursantes de hoy. Ana, en el atril rojo ha terminado un panel con mogollón de buenos gajos y más de 2.000 euros que se lleva para casa.

Y ahora parece que el turno le ha llegado a Joaquín. El concursante del atril azul comenzaba este panel sin haber jugado prácticamente nada antes. Pero en el momento en el que ha caído en el gajo de los mil euros, su suerte ha cambiado por completo.

Finalmente, Joquín ha completado un panel extraordinario que le sitúa en segunda posición en la carrera hacia la final de La ruleta de la suerte, casi casi pisándole los talones a su compañera del atril rojo.