“¡No la veo!” Situación crítica para Ana cuando solo queda una palabra sin descubrir

Ana es mexicana, pero afincada en Móstoles, y hoy ha venido a participar en La ruleta de la suerte con muchas ganas de resolver paneles. Pero la cosa se le ha complicado en uno de ellos.

La del atril rojo ha conseguido el supercomodín al levantar la letra oculta del panel. Sin embargo, aunque ha seguido tirando bien, no veía una de las palabras.

“¡No la veo!”, exclamaba desesperada por resolver el panel. Finalmente, sin saber si ha sido cuestión de suerte o que le ha llegado la inspiración divina, Ana ha dicho la letra correcta con la que ya sabía la palabra que quedaba. ¡Enhorabuena!