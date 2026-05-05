Academias de violadores online: así operan las redes que enseñan a agredir y lucrarse con la violencia sexual

La realidad, una vez más, supera a la ficción. Lo que a primera vista podría parecer una exageración se ha convertido en una preocupante evidencia: existen comunidades online que funcionan como auténticas “academias” de agresión sexual.

Nuestro compañero Javi Fuente ha investigado este fenómeno, destapando un entramado digital que no solo difunde violencia, sino que la organiza, la perfecciona y la monetiza. Según el inspector de policía Serafín Giraldo, “se venden vídeos con abusos sexuales, con violaciones; es una verdadera industria digital”.

Estas redes no actúan de forma aislada. Forman parte de un ecosistema global estructurado que opera principalmente a través de páginas web pornográficas y grupos privados en aplicaciones de mensajería. La periodista Cristina Oriol explica que “una página albergaba contenido que derivaba a grupos donde hombres intercambiaban consejos para drogar a sus parejas o agredirlas sin ser detectados”.

El funcionamiento es claro: captación, interacción y expansión. “En España existen grupos que nacen de esas páginas. Los usuarios se conocen, interactúan y luego crean redes locales”, señala Giraldo. En estos espacios se produce una dinámica de colaboración activa: se crea contenido, se comparte, se distribuye y, en muchos casos, se monetiza.

Oriol detalla que “se comparte incluso dónde conseguir sustancias químicas,qué dosis aplicar para no matar a las víctimas". Todo ello con un objetivo: someter a las víctimas y obtener beneficio económico a través de la difusión de los abusos.

El anonimato es uno de los grandes aliados de estas redes. Muchas plataformas están alojadas en terceros países, lo que dificulta enormemente su rastreo y cierre. “Cuando se elimina un grupo, aparecen varios más”, advierte la periodista.

La preocupación aumenta al comprobar que no solo participan adultos. Maricruz Garrido, de Docentes Feministas por la Coeducación, alerta del crecimiento de estos comportamientos entre menores: “La violencia de chicos jóvenes contra chicas está aumentando, al igual que la sumisión química. Niños de apenas 8 años ya tienen acceso a contenidos pornográficos que normalizan estas prácticas”.

Las consecuencias para las víctimas son devastadoras y permanentes. No solo sufren la agresión, sino que muchas veces sus imágenes quedan expuestas en internet, formando parte de una huella digital difícil de borrar.

Desde el punto de vista legal, las penas son severas. La abogada Montse Suárez recuerda que “las condenas por violación van de 6 a 12 años de prisión por cada delito. Si además se graban, difunden o monetizan las imágenes, se suman hasta 3 años más”.

Un fenómeno que pone sobre la mesa un problema urgente: la necesidad de reforzar la vigilancia digital, la educación y la protección frente a una violencia que ya no solo ocurre en la sombra, sino también en red.

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