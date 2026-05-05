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Apuñalamiento

Las duras imágenes de la pelea que deja a dos desokupas heridos, uno de ellos de gravedad tras recibir 11 puñaladas

El hombre estaba en el suelo cuando recibió las puñaladas. Ha sido trasladado al hospital en estado grave

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Heridos dos miembros de una empresa de des-okupación, uno de ellos grave tras recibir 11 puñaladas | Antena3 Noticias

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Dos personas resultaron heridas este fin de semana en Hospitalet de Llogrebat. En torno a las 23:30 horas del pasado viernes, los servicios de emergencia recibieron el aviso de una pelea en la calle de la Mare de Déu dels Desemparats.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Al llegar se encontraron a la primera víctima, un hombre, de 43 años, herido tras recibir hasta 11 puñaladas en la zona lumbar, en el tórax y en el abdomen. Tras ser estabilizado fue trasladado con pronóstico grave al Hospital de Bellvitge.

El otro herido, de 28 años, escapó tras la pelea y fue detenido por las autoridades en el Hospital General de L’Hospitalet al estar acusado de un delito de lesiones. El hombre acudió al centro hospitalario por su propio pie por las heridas de la pelea, aunque se desconoce el tipo de lesiones. Las dos víctimas son dos miembros de una empresa de des-okupación

La Unidad de Investigación (IU) de la localidad barcelonesa se encuentra investigando las causas de la pelea y si puede haber más implicados. Por el momento, se desconoce si más personas resultaron heridas.

Dos víctimas más

A las pocas horas, en Esplugues de Llogrebat también tuvo lugar otro enfrentamiento que terminó con la muerte de una persona. Un hombre mató a una mujer con un arma blanca en plena vía pública.

Según han informado fuentes próximas a la investigación, apuñaló y degolló a la víctima. A pesar de los intentos de los sanitarios que se desplazaron al lugar para socorrer a la mujer, no pudieron hacer nada.

Esa misma noche, en una calle del distrito de Ciutat Vella, un menor de edad mató con un arma blanca a un hombre. La policía catalana detuvo al individuo en Barcelona.

La víctima falleció en el hospital, que fue trasladada en estado crítico. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto judicial.

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