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MADRID

Muere un joven de 20 años tras recibir una puñalada mortal en un parque de San Blas, Madrid

El joven presentaba una herida por arma blanca en el tórax y estaba en parada cardiorrespiratoria. La Policía Nacional ha detenido a un individuo.

Imagen de archivo de la Polic&iacute;a Nacional

Imagen de archivo de la Policía Nacional EuropaPress

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Paula Hidalgo
Publicado:

Este martes, un joven de 20 años ha muerto tras recibir una puñalada en el tórax en el parque madrileño de El Paraíso, ubicado en el barrio de San Blas. Según informa Emergencias Madrid, el apuñalamiento ha ocurrido a las 7:10 horas de la mañana en la calle Alberique, lugar al que se han desplazado agentes de la Policía Nacional y han procedido a realizar maniobras de reanimación al joven.

También han acudido sanitarios del Samur-Protección Civil, quienes han continuado con las manobras de reanimación cardiopulmonar, ya que el joven presentaba una herida por arma blanca en el tórax y se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Aunque lo intentaron durante más de 30 minutos, no lograron revertir la parada y finalmente tuvieron que confirmar el fallecimiento de la víctima.

En las inmediaciones del lugar, los agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a un individuo como el presunto autor del apuñalamiento. Por su parte, el Grupo V de homicidios de la Jefatura Superior de la policía madrileña se ha hecho cargo de la investigación.

La zona es un lugar transitado por toxicómanos y personas sin hogar, por que se baraja que la víctima podía dormir en el parque, según han trasladado fuentes próximas de la investigación a EFE.

Un punto conflictivo

Ahora se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y encontrar al responsable de la muerte. Este parque ha sido objetivo de varios acontecimientos violentos en los últimos años, llegando a considerarse uno de los puntos más conflictivos de la capital. De hecho, las protestas vecinales por los constantes altercados llevaron al Ayuntamiento a plantear la colocación de cámaras de seguridad en las inmediaciones, aunque todavía no han llegado a instalarse.

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