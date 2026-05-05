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Mejores momentos | 5 de mayo

Ana se corona con un panel redondo: casi todos los gajos, las cifras más altas, un premio y más de 2.000 euros: “¿Cómo haces esto?”

Jorge Fernández no sale de su asombro con las tiradas de Ana, que pasan de caer casi en el Se lo doy, a multiplicar letras por 200 euros.

Ana se corona con un panel redondo: casi todos los gajos, las cifras más altas, un premio y más de 2.000 euros: “¿Cómo haces esto?”

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¡Esto es suerte y lo demás es tontería! Ana ha tirado en más de una ocasión que parecía que iba a caer en el Se lo doy y ha terminado ocurriendo todo lo contrario.

Con multitud de gajos acumulados en su atril y esquivando el Se lo doy en más de una ocasión, Ana ha caído en las mejores cifras que hay en La ruleta de la suerte: “¿Cómo haces esto?”, le pregunta intrigado Jorge Fernández tras el susto.

La del atril rojo ha conseguido también el Premio y lo ha terminado sumando a la cifra total al resolver, consiguiendo la friolera de 2.050 euros.

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