Enrique Iglesias, una fan, y polémica por un nuevo beso robado: "Le está agrediendo sexualmente"

La pasión estaba desatada entre las enfervorizadas fans de Enrique Iglesias. Las afortunadas que se situaban en primera fila tenían a escasos metros al cantante y una de ellas subió al escenario para hacerse una foto con su ídolo, él posa dándole un beso en la mejilla. Esto desató a la joven que agarraba con fuerza por el cuello a Enrique cuando un giro de cabeza forzó que sus bocas se encontraran para deleite de la chica, que grababa su logro al mismo tiempo.

Las críticas por la actitud mostrada tanto por ella como por él se han sucedido una tras otra. Muchos se preguntaban la magnitud de una situación similar pero la inversa, siendo el hombre quien roba un insistente beso de la boca de la mujer. La periodista Lorena Vázquez advertía del riesgo de salud que puede suponer besar a un completo desconocido, y más "después de lo que hemos vivido con el Covid".

"A mí esto me indigna"

Era la presentadora del programa, Susanna Griso, quien ponía sobre la mesa la indignación recordando el tristemente famoso "piquito de Rubiales", por el episodio protagonizado en su día por el expresidente de la Federación Española de Fútbol: "Después de lo que hablamos (…) A mi esto me indigna, porque imagínate la misma secuencia al revés".

Lorena atribuía a Enrique Iglesias parte de la culpa por mantener el beso, sin embargo Susanna aclaraba: "Es ella la que le está agrediendo a él sexualmente".

Enrique quita hierro al asunto

El propio cantante, igual para rebajar la creciente controversia, ha compartido la secuencia en sus redes sociales, restando importancia al comportamiento de su entregada seguidora. "Ayer me encontré con esta locura", escribía Enrique en el texto que acompañaba la publicación.

La fan lejos de esconderse o arrepentirse, presume de su hazaña y se enfrenta a sus críticos al mismo tiempo que reconoce su máxima felicidad.

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