Humor
El divertido monólogo de Miguel Lago que busca el 'Lago' bueno de las cosas a la actualidad
Nuestro colaborador nos saca una sonrisa con uno de sus monólogos sobre la actualidad. Y es que aunque a veces cueste... ¡siempre hay algo positivo que sacarle a la vida!
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Miguel Lago es uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país. Su humor ácido y decidido consigue sacarnos una sonrisa hasta en los peores momentos.
En Y ahora Sonsoles, el humorista llega con su sección: el 'Lago' bueno de las cosas. En ella, hace un monólogo de humor a partir de noticias de actualidad. ¡Logra sacar lo positivo hasta de los peores titulares!
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Esta vez, Lago nos habla sobre la prohibición de abrir las terrazas con olas de calor o sobre una conductora en prácticas que ha hundido un autobús en el Sena. ¡Divertidísimo! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
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