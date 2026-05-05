El divertido monólogo de Miguel Lago que busca el 'Lago' bueno de las cosas a la actualidad

Miguel Lago es uno de los humoristas más reconocidos de nuestro país. Su humor ácido y decidido consigue sacarnos una sonrisa hasta en los peores momentos.

En Y ahora Sonsoles, el humorista llega con su sección: el 'Lago' bueno de las cosas. En ella, hace un monólogo de humor a partir de noticias de actualidad. ¡Logra sacar lo positivo hasta de los peores titulares!

Esta vez, Lago nos habla sobre la prohibición de abrir las terrazas con olas de calor o sobre una conductora en prácticas que ha hundido un autobús en el Sena. ¡Divertidísimo! ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!