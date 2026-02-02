Joseba Arguiñano ha preparado unos champiñones en salsa con huevos tontos, una receta muy sabrosa, fácil y con mucho humor.

Los huevos tontos tienen mucha tradición en la cocina española. Es una receta de aprovechamiento, de las que hacían las abuelas para aprovechar unos pocos ingredientes.

De hecho, a pesar de su nombre en plural, esta receta lleva un solo huevo y lo demás es relleno.

¿Sabes por qué se le llama a esta receta "engañamaridos"? Karlos Arguiñano lo ha descrito a la perfección en el vídeo. ¡No te lo pierdas!