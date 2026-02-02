Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

APAGÓN

Nueve meses después del apagón, ¿qué sabemos del verdadero origen?: "Lo que no sabemos es quién fue el responsable"

Son varias las preguntas que siguen el aire después de ese 25 de abril de 2025. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial especializado en energía, llega a Espejo Público para analizar las causas del apagón.

Análisis del apagón

Publicidad

Marina Aguilar
Publicado:

El ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales de Labra asegura que las causas del apagón están perfectamente identificadas, "lo que no sabemos es quién fue el responsable de estas causas".

¿Por qué ocurrió?

El fallo se produjo en un intervalo extremadamente corto de tiempo. En apenas 80 segundos, la tensión del sistema eléctrico se descontroló, generando oscilaciones de gran magnitud que la red no fue capaz de gestionar.

Morales de Labra insiste en que el sistema debía estar preparado para absorber y controlar este tipo de variaciones.

La incógnita: ¿quién fue el responsable?

Aunque las causas técnicas están claras, la atribución de responsabilidades sigue sin resolverse. "son cientos de eventos que están documentados" y que explican cómo se llegó al esa situación, pero el nombre del culpable continúa sin aparecer.

Según el experto, los informes oficiales ocultan información clave, ya que "están tachados los nombres de las empresas que son las propietarias de esas decenas de eventos que dieron lugar al apagón".

En este contexto, se abren varias hipótesis sobre los posibles responsables, que se agrupan en tres grandes bloques: las empresas eléctricas (incluidas centrales nucleares y plantas fotovoltaicas), Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Mitos y leyendas

Morales de Labra desmonta uno de los argumentos más repetidos: “Las renovables tienen la culpa y con más nucleares esto no hubiese pasado”. Una afirmación que califica de falsa y que, según explica, no se sostiene técnicamente.

Tras el incidente, la red eléctrica adoptó un sistema de “control reforzado”, una medida que ha supuesto un coste superior a 800 millones de euros y que, según el experto, ha permitido evitar nuevos problemas de tensión desde entonces.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Marcos de Quinto

Marcos de Quinto, duro con Felipe VI por la vuelta de Juan Carlos I a España antes de morir: "La culpa se la van a echar a él"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Análisis del apagón

Nueve meses después del apagón, ¿qué sabemos del verdadero origen?: "Lo que no sabemos es quién fue el responsable"

Capi, exrepresentante de Alejandro Sanz

El exrepresentante de Alejandro Sanz cuenta cómo mantuvo la privacidad en su boda: "Quien fue a grabar esto, pasó la noche en el calabozo"

Jorge Fernández

Jorge Fernández, a Juanma: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas"

esteso
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recordamos a Fernando Esteso con fragmentos inéditos de su última entrevista

La locura de Alba al ganar el Gran Premio
Mejores momentos | 2 de febrero

La locura de Alba al ganar el Gran Premio tras muchos intentos

Influencer.
Redes sociales

El influencer de 20 años 'Dolar dorado' que factura más de un millón de euros al año: "A día de hoy los estudios universitarios no te preparan"

Con 12 años comenzó vendiendo cortauñas infantiles por internet y ahora tiene su propia empresa de formación de jóvenes. "No es normal que haya tanto para juvenil y las empresas no encuentren talento".

La advertencia de Juanma a Jorge Fernández
Mejores momentos | 2 de febrero

"Tú lo presentas y no te da palo": la advertencia de Juanma a Jorge Fernández

Juanma ha cambiado de opinión hasta cuatro veces seguidas, convencido por el público y por el propio Jorge Fernández.

Champiñones en salsa con huevos tontos

Champiñones en salsa con huevos tontos, de Joseba Arguiñano: un plato tradicional con un nombre muy simpático

Marcos de Quinto

Marcos de Quinto, duro con Felipe VI por la vuelta de Juan Carlos I a España antes de morir: "La culpa se la van a echar a él"

Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos

Receta exprés de Karlos Arguiñano: alubias verdinas a la jardinera en 10 minutos

Publicidad