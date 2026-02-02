Nueve meses después del apagón, ¿qué sabemos del verdadero origen?: "Lo que no sabemos es quién fue el responsable"

El ingeniero industrial y experto en energía Jorge Morales de Labra asegura que las causas del apagón están perfectamente identificadas, "lo que no sabemos es quién fue el responsable de estas causas".

¿Por qué ocurrió?

El fallo se produjo en un intervalo extremadamente corto de tiempo. En apenas 80 segundos, la tensión del sistema eléctrico se descontroló, generando oscilaciones de gran magnitud que la red no fue capaz de gestionar.

Morales de Labra insiste en que el sistema debía estar preparado para absorber y controlar este tipo de variaciones.

La incógnita: ¿quién fue el responsable?

Aunque las causas técnicas están claras, la atribución de responsabilidades sigue sin resolverse. "son cientos de eventos que están documentados" y que explican cómo se llegó al esa situación, pero el nombre del culpable continúa sin aparecer.

Según el experto, los informes oficiales ocultan información clave, ya que "están tachados los nombres de las empresas que son las propietarias de esas decenas de eventos que dieron lugar al apagón".

En este contexto, se abren varias hipótesis sobre los posibles responsables, que se agrupan en tres grandes bloques: las empresas eléctricas (incluidas centrales nucleares y plantas fotovoltaicas), Red Eléctrica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Mitos y leyendas

Morales de Labra desmonta uno de los argumentos más repetidos: “Las renovables tienen la culpa y con más nucleares esto no hubiese pasado”. Una afirmación que califica de falsa y que, según explica, no se sostiene técnicamente.

Tras el incidente, la red eléctrica adoptó un sistema de “control reforzado”, una medida que ha supuesto un coste superior a 800 millones de euros y que, según el experto, ha permitido evitar nuevos problemas de tensión desde entonces.

