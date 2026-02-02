Última hora
Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"
La muerte de Fernando Esteso ha marcado un antes y un después en la historia de la cultura española. Un hito que sus familiares y amigos recordarán para siempre, así como su obra, que algunos han criticado con el tiempo al verlo con la mirada de hoy.
La madrugada del domingo, Fernando Esteso fallecía a los 80 años en Valencia, donde permanecía ingresado tras un delicado periodo de salud marcado por dificultades respiratorias. Su muerte pone fin a una trayectoria irrepetible que dejó huella en varias generaciones de espectadores.
Pese a la fama que tuvo Esteso, algunas personas han criticado su obra, así como la de otros cómicos de los años 70, al revisarlo con una mirada actual. Algo que tanto para él como para sus compañeros de profesión nunca tuvo sentido.
"Esto me revienta bastante", asegura Santiago Segura, admirador y compañero de Esteso, "me parece injusto que se quiera juzgar lo que hicieron en los 70 con los ojos de hoy".
El entorno de Fernando Esteso se queda con un sabor agridulce tras su marcha ya que, a pesar de la huella que dejó en el mundo del cine, nunca recibió premios que lo reflejasen. "Todos esos homenajes es bonito hacerlos en vida", advierte Santiago Segura.
Hoy, familiares y amigos de Fernando Esteso le despiden recordándole como un hombre bueno, divertido y honesto. Algo que, según ellos, no entiende del paso del tiempo.
