Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"

La muerte de Fernando Esteso ha marcado un antes y un después en la historia de la cultura española. Un hito que sus familiares y amigos recordarán para siempre, así como su obra, que algunos han criticado con el tiempo al verlo con la mirada de hoy.

Santiago Segura

Publicidad

La madrugada del domingo, Fernando Esteso fallecía a los 80 años en Valencia, donde permanecía ingresado tras un delicado periodo de salud marcado por dificultades respiratorias. Su muerte pone fin a una trayectoria irrepetible que dejó huella en varias generaciones de espectadores.

Hijo Fernando Esteso

Pese a la fama que tuvo Esteso, algunas personas han criticado su obra, así como la de otros cómicos de los años 70, al revisarlo con una mirada actual. Algo que tanto para él como para sus compañeros de profesión nunca tuvo sentido.

"Esto me revienta bastante", asegura Santiago Segura, admirador y compañero de Esteso, "me parece injusto que se quiera juzgar lo que hicieron en los 70 con los ojos de hoy".

El entorno de Fernando Esteso se queda con un sabor agridulce tras su marcha ya que, a pesar de la huella que dejó en el mundo del cine, nunca recibió premios que lo reflejasen. "Todos esos homenajes es bonito hacerlos en vida", advierte Santiago Segura.

Hoy, familiares y amigos de Fernando Esteso le despiden recordándole como un hombre bueno, divertido y honesto. Algo que, según ellos, no entiende del paso del tiempo.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Santiago Segura

Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"

Hijo Fernando Esteso

Hablamos con el hijo de Fernando Esteso tras su fallecimiento: "Le hubiera gustado que los premios se dieran en vida"

El despertar

'El Despertar', el plan de 6.800 jóvenes un sábado tarde: "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas"

Análisis del apagón
APAGÓN

Nueve meses después del apagón, ¿qué sabemos del verdadero origen?: "Lo que no sabemos es quién fue el responsable"

Capi, exrepresentante de Alejandro Sanz
Alejandro Sanz

El exrepresentante de Alejandro Sanz cuenta cómo mantuvo la privacidad en su boda: "Quien fue a grabar esto, pasó la noche en el calabozo"

Jorge Fernández
Mejores momentos | 2 de febrero

Jorge Fernández, a Juanma: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas"

Juanma tiene una sola oportunidad para llegar al gajo dorado, pero no tiene muy claro que lo pueda conseguir.

Sonsoles Ónega sobre Esteso
Lo vemos

Sonsoles Ónega recuerda el momento más especial que vivió con Fernando Esteso: "No lo olvidaré nunca"

La muerte de Fernando Esteso ha conmocionado especialmente al mundo de la cultura en nuestro país. El actor fallecía durante la madrugada del domingo a sus 80 años, apenas meses después de hablar con Sonsoles Ónega en nuestro programa.

La locura de Alba al ganar el Gran Premio

La locura de Alba al ganar el Gran Premio tras muchos intentos

Influencer.

El influencer de 20 años 'Dolar dorado' que factura más de un millón de euros al año: "A día de hoy los estudios universitarios no te preparan"

La advertencia de Juanma a Jorge Fernández

"Tú lo presentas y no te da palo": la advertencia de Juanma a Jorge Fernández

Publicidad