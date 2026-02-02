Última hora
Ricardo, incapaz de volver a casa por el retraso de los trenes: "Tuve que alquilar un coche por 400 euros"
El retraso y la cancelación de los trenes en nuestro país afectan ya a millones de españoles. Algunos, como Ricardo, se ven obligados a buscar alternativas que les cuestan más dinero y esfuerzo.
El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) ha generado un efecto cascada en el sistema ferroviario de nuestro país. A raíz de este, muchas líneas se han visto afectadas por retrasos o cancelaciones repentinas.
Por culpa del caos ferroviario, Ricardo ha tenido que buscar otras alternativas para poder llegar a Algeciras de Madrid, donde estaba tras someterse a una intervención médica.
Al ver que le cancelaban el AVE de vuelta, se vio obligado a buscar otra forma de volver. Los vuelos costaban más de 800 euros, una cantidad inasumible, así que terminó optando por un coche de alquiler de más de 400 euros.
Ricardo no solo vivió la angustia de sentir que no podía volver a su casa, sino que además se gastó un dinero que considera excesivo. Una situación que comienza a desesperar a muchos pasajeros.
