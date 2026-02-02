Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Ricardo, incapaz de volver a casa por el retraso de los trenes: "Tuve que alquilar un coche por 400 euros"

El retraso y la cancelación de los trenes en nuestro país afectan ya a millones de españoles. Algunos, como Ricardo, se ven obligados a buscar alternativas que les cuestan más dinero y esfuerzo.

Ricardo

Publicidad

El accidente de tren de Adamuz (Córdoba) ha generado un efecto cascada en el sistema ferroviario de nuestro país. A raíz de este, muchas líneas se han visto afectadas por retrasos o cancelaciones repentinas.

Por culpa del caos ferroviario, Ricardo ha tenido que buscar otras alternativas para poder llegar a Algeciras de Madrid, donde estaba tras someterse a una intervención médica.

Al ver que le cancelaban el AVE de vuelta, se vio obligado a buscar otra forma de volver. Los vuelos costaban más de 800 euros, una cantidad inasumible, así que terminó optando por un coche de alquiler de más de 400 euros.

Ricardo no solo vivió la angustia de sentir que no podía volver a su casa, sino que además se gastó un dinero que considera excesivo. Una situación que comienza a desesperar a muchos pasajeros.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Ricardo

Ricardo, incapaz de volver a casa por el retraso de los trenes: "Tuve que alquilar un coche por 400 euros"

Ruth

Saquean la casa de los padres de Ruth tras ser desalojados por el temporal: "Les han quitado la vida entera"

Vacunas

Carolina, madre afectada por las vacunas caducadas: "Cuando la enfermera fue a ponérsela a mi hijo se dio cuenta de la fecha"

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"
Receta de aprovechamiento

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"

Santiago Segura
Última hora

Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"

Hijo Fernando Esteso
Última hora

Hablamos con el hijo de Fernando Esteso tras su fallecimiento: "Le hubiera gustado que los premios se dieran en vida"

Fernando Esteso fallecía el domingo 1 de febrero en un hospital de Valencia. Tras sufrir una insuficiencia respiratoria, el actor se marcha dejando al mundo del cine roto.

El despertar
MÁS allá de la línea roja

'El Despertar', el plan de 6.800 jóvenes un sábado tarde: "Esto no va ni de izquierdas ni de derechas"

El Palacio Vistalegre se abarrota de chavales que sustituyen las copas del 'tardeo' por la estimulación del pensamiento crítico. Una marca que nace como hermano mayor de los creadores de It's Time To Think, la comunidad cultural joven que más ha crecido en España en los últimos años. Diez ponentes y tres campos de diálogo-debate: la fragmentación, la precariedad y el sentido. ¿Qué se cuece en la trastienda de este fenómeno?

Análisis del apagón

Nueve meses después del apagón, ¿qué sabemos del verdadero origen?: "Lo que no sabemos es quién fue el responsable"

Capi, exrepresentante de Alejandro Sanz

El exrepresentante de Alejandro Sanz cuenta cómo mantuvo la privacidad en su boda: "Quien fue a grabar esto, pasó la noche en el calabozo"

Jorge Fernández

Jorge Fernández, a Juanma: "Con el castañazo que le has metido, igual llegas"

Publicidad