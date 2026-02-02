La infanta Cristina, "destrozada" tras la entrevista de Iñaki Urdangarin: "Lo está pasando muy mal y consideran que es un cobarde"

La entrevista de Iñaki Urdangarin en Lo de Évole ha revolucionado el panorama mediático en nuestro país. Tras salir de prisión en 2022, el exyerno del rey emérito confesaba cómo vivió el escándalo, sus años en la cárcel, su romance con la infanta Cristina y su posterior salida de la Corona.

En Y ahora Sonsoles hemos podido conocer cómo han sentados sus declaraciones en la Casa Real. Según Pilar Vidal, que ha podido hablar con el entorno de doña Cristina, su versión del final de su matrimonio les ha parecido "un teatro".

"Consideran que es un cobarde por no contar la verdad", nos cuenta Pilar Vidal, "su matrimonio no se acabó por la cárcel, se acabó porque se enamoró de Ainhoa Armentia".

El entorno de doña Cristina dice no haber visto arrepentimiento en las palabras de Urdangarin, incluso cuando ella se enfrentó a la institución por él. "Ella lo está pasando muy mal", señala, "ahora mismo ellos no se llevan bien".

Urdangarin rompe su silencio, haciendo arder las redes y los titulares con su versión de los hechos. Una historia que parece no convencer demasiado a la Casa Real.