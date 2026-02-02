Hablamos con el hijo de Fernando Esteso tras su fallecimiento: "Le hubiera gustado que los premios se dieran en vida"

El actor Fernando Esteso murió en la madrugada del domingo a los 80 años en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. Su estado de salud se había visto agravado en las últimas semanas por diversos problemas respiratorios y, tras pasar unos días ingresado, una insuficiencia respiratoria nos hacía perder a una de las figuras más emblemáticas de nuestro cine.

Durante la jornada de hoy, seres queridos y compañeros de profesión se han reunido en un tanatorio de Valencia para rendirle homenaje y despedirse de él. Un sentido homenaje en el que hemos podido hablar con Fernando, su hijo.

"No solo despido a un padre, despido a mi mejor amigo", nos cuenta Fernando. Este ha querido recordarle como un ejemplo a seguir, como alguien con ganas de vivir y que amaba lo que hacía.

El hijo de Fernando Esteso asegura que, aunque su padre se ha ido en paz, siempre habrá algo que le pesará: la falta de reconocimiento. "Le hubiera gustado que los premios se dieran en vida, no quería nada póstumo", señala.

Rotos de dolor, los familiares de Esteso le dan el último adiós en Valencia, a la espera de que mañana tenga lugar el entierro en Zaragoza. Un fallecimiento que quedará para siempre en la memoria colectiva de la cultura española.