Carolina, madre afectada por las vacunas caducadas: "Cuando la enfermera fue a ponérsela a mi hijo se dio cuenta de la fecha"

El problema de las vacunas caducadas se extiende a otras comunidades. Después de que en País Vasco se admitiera haber administrado casi 200, salen a la luz nuevos casos en otros puntos de España.

La Fiscalía investiga la administración de casi 200 vacunas caducadas a pacientes en el País Vasco, especialmente en bebés. Sin embargo, lo que parecía un problema aislado se ha extendido a otras comunidades.

Carolina es de Ciudad Real y estuvo a punto de ponerle una vacuna a su hijo caducada. Este tiene tres años y tenía cita para vacunarse de la gripe, pero asegura que su desconfianza ahora es máxima y no sabe si se la terminará poniendo.

Justo cuando le iban a poner la vacuna, la enfermera se dio cuenta de que estaba caducada y le dio cita para otro día. "Cuando se dio cuenta, se fue a hablar con las pediatras y ya me dijeron que no podían ponérsela", nos cuenta.

Este incidente ha generado mucha desconfianza en Carolina, que confiesa que hasta ahora confiaba plenamente en la Seguridad Social. Ahora, pedirá siempre a las enfermeras que comprueben la fecha de caducidad de las vacunas.

Fernando Esteso fallecía el domingo 1 de febrero en un hospital de Valencia. Tras sufrir una insuficiencia respiratoria, el actor se marcha dejando al mundo del cine roto.

