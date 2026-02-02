"Que se case": la condición que cambiará la vida de Alya en En tierra lejana

En tierra lejana está a punto de llegar a Antena 3. La serie turca que arrasa en todo el mundo promete conquistar a los espectadores con una historia de amor, conflictos, secretos y segundas oportunidades.

Alya es una médica de gran prestigio que reside en Alaska junto a su marido, Boran, y su hijo Cihan Deniz. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando un devastador accidente de tráfico acaba con la vida de Boran y la empuja a cumplir su último deseo: regresar a Mardin, su lugar de origen, para darle sepultura, acompañada de su hijo.

Allí se encontrará con numerosos problemas que marcarán un antes y un después en su vida. Sadakat, la matriarca de los Albora dejará que se quede con ellos con una drástica condición: "Que se case". ¿Aceptará Alya la propuesta? ¡Descúbrelo muy pronto en En tierra lejana!