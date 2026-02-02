Saquean la casa de los padres de Ruth tras ser desalojados por el temporal: "Les han quitado la vida entera"

La semana pasada, varios vecinos de Jerez de la Frontera tuvieron que ser desalojados por el desbordamiento del río Guadalete. Los padres de Ruth, por ejemplo, tuvieron que marcharse con lo puesto, sin imaginarse que alguien aprovecharía para robarles.

Cuando su padre volvió a casa a coger unas medicinas, se encontró toda la casa desvalijada. Alguien había aprovechado el desalojo para robarles todo lo que tenían. "Cuando entré, vi todos los armarios en el suelo y que no había tele y ahí me di cuenta de que les habían robado", recuerda Ruth.

Los ladrones se llevaron joyas, dinero, televisores, ordenadores, relojes y más de 5.000 euros en efectivo. "Me encontré hasta cajas de medicamentos abiertos", nos cuenta Ruth.

Ahora, Ruth y su familia no solo deben hacer frente a las secuelas del temporal, sino también a un robo que les ha dejado sin nada: "Les han quitado la vida entera".