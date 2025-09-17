Para 4 personas
Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"
Karlos Arguiñano asegura que esta receta es tan fácil, resultona y sabrosa, que le gusta hacerla en su casa muy a menudo.
Publicidad
Cuando veas lo fácil y sencillo que resulta elaborar esta maravillosa cazuela, seguro que repites. Toma nota y sigue los consejos de Karlos Arguiñano.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 picantones
- 1 chalota
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- ½ pimiento rojo
- 2 patatas
- 100 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 1 cucharadita de curry
- Perejil
Elaboración
Calienta una cazuela grande con 4-5 cucharadas de aceite. Salpimienta los picantones, introdúcelos en la cazuela y dóralos bien (aproximadamente 6-8 minutos). Retíralos y resérvalos.
Pela la cebolla, la zanahoria y la chalota. Corta la cebolla en dados y la zanahoria y la chalota en cuartos de luna finos. Retira el tallo y las semillas del pimiento, y córtalo en dados. Introduce las hortalizas en la cazuela, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 8-10 minutos.
Incorpora los picantones, añade el curry y vierte el vino y la misma cantidad de agua. Tapa la cazuela y cocínalos a fuego suave durante 30 minutos (dándoles la vuelta cada 5 minutos).
Calienta una sartén con aceite. Pela las patatas, trocéalas (cascándolas), introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera.
Retira los picantones de la cazuela, córtalos por la mitad y resérvalos. Agrega las patatas y un poco de perejil picado a la cazuela y remuévela.
Reparte las patatas con la salsa en 4 platos y pon medio picantón encima de cada uno. Decora los platos con unas hojas de perejil.
Consejo
Puedes intercambiar chalotas y cebollas, ya que ambas aportarán un sabor interesante a tus comidas, pero como las chalotas son más caras, te recomiendo que las utilices donde realmente destaquen.
Publicidad