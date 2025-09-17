Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Karlos Arguiñano asegura que esta receta es tan fácil, resultona y sabrosa, que le gusta hacerla en su casa muy a menudo.

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Publicidad

Cuando veas lo fácil y sencillo que resulta elaborar esta maravillosa cazuela, seguro que repites. Toma nota y sigue los consejos de Karlos Arguiñano.

Ingredientes, para 4 personas

  • 2 picantones
  • 1 chalota
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • ½ pimiento rojo
  • 2 patatas
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • 1 cucharadita de curry
  • Perejil
Ingredientes Picantón en cazuela
Ingredientes Picantón en cazuela | antena3.com

Elaboración

Calienta una cazuela grande con 4-5 cucharadas de aceite. Salpimienta los picantones, introdúcelos en la cazuela y dóralos bien (aproximadamente 6-8 minutos). Retíralos y resérvalos.

Salpimienta los picantones, introdúcelos en la cazuela y dóralos bien
Salpimienta los picantones, introdúcelos en la cazuela y dóralos bien | antena3.com

Pela la cebolla, la zanahoria y la chalota. Corta la cebolla en dados y la zanahoria y la chalota en cuartos de luna finos. Retira el tallo y las semillas del pimiento, y córtalo en dados. Introduce las hortalizas en la cazuela, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 8-10 minutos.

Introduce las hortalizas en la cazuela, sazónalas y rehógalas
Introduce las hortalizas en la cazuela, sazónalas y rehógalas | antena3.com

Incorpora los picantones, añade el curry y vierte el vino y la misma cantidad de agua. Tapa la cazuela y cocínalos a fuego suave durante 30 minutos (dándoles la vuelta cada 5 minutos).

Calienta una sartén con aceite. Pela las patatas, trocéalas (cascándolas), introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera.

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas), introdúcelas en la sartén
Pela las patatas, trocéalas (cascándolas), introdúcelas en la sartén | antena3.com

Retira los picantones de la cazuela, córtalos por la mitad y resérvalos. Agrega las patatas y un poco de perejil picado a la cazuela y remuévela.

Reparte las patatas con la salsa en 4 platos y pon medio picantón encima de cada uno. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Puedes intercambiar chalotas y cebollas, ya que ambas aportarán un sabor interesante a tus comidas, pero como las chalotas son más caras, te recomiendo que las utilices donde realmente destaquen.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Guisos

Publicidad

Programas

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Pio okupado en Barajas.

Los vecinos del edificio okupado en Barajas a escasos metros de la UCO: "Han intentado agredir a la hija menor de algún vecino"

Conflicto palestina.

Ángel Mas: "Si Israel hubiera querido acabar con el pueblo gazatí lo habría hecho en horas"

Sonambulismo, doctor Gonzalo Pin
Suceso

Un médico explica qué hacer frente al sonambulismo tras la muerte de una niña que cayó por el balcón: "Sistemas que por el día no se utilicen"

Mika, coach de La Voz
Entrevista

¿Cantar flamenco? Mika desvela su mayor reto en La Voz y nos muestra su lado más personal

jubilación
A debate

La pensión de viudedad vitalicia a debate: “Cobro 1.400 euros de viudedad y 900 euros de jubilación"

¿Cuánta gente depende de las pensiones de viudedad para llegar a fin de mes? ¿Debe ser vitalicia? Hemos abierto el debate contando la situación de Charo.

Rifirrafe Bolaño Caraballo
Uso del Catalán

La discusión entre Toni Bolaño y Javier Caraballo por la nueva obligación de atención telefónica en catalán: "Hasta la sopa de letras"

La norma afectará a empresas de más de 250 empleados de toda España que vendan sus productos en Cataluña. Deberán ofrecer atención al cliente en catalán. Los dos periodistas, colaboradores habituales de Espejo Público han mantenido un acalorado debate al respecto.

Duelo entre dos generaciones esta noche en Juego de Pelotas: “De la fiesta de la juventud a la atalaya de la madurez”

Tradición frente a espíritu viajero: Juego de pelotas promete esta noche emoción y una nueva dosis de chapuzones

Nicolás Redondo en Espejo Público.

Nicolás Redondo, ironiza sobre el veto a Israel en competiciones: "Donde haya un judío nos vamos"

¿Será verdad? Pablo Motos revela su historia más embarazosa: “Le envié una foto de mi testículo"

¿Será verdad? Pablo Motos revela su historia más embarazosa: “Le envié una foto de mi testículo"

Publicidad