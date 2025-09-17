Receta de picantones, de Karlos Arguiñano: "Es una cazuela que suelo hacer mucho en mi casa"

Cuando veas lo fácil y sencillo que resulta elaborar esta maravillosa cazuela, seguro que repites. Toma nota y sigue los consejos de Karlos Arguiñano.

Ingredientes, para 4 personas

2 picantones

1 chalota

1 cebolla

1 zanahoria

½ pimiento rojo

2 patatas

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

1 cucharadita de curry

Perejil

Ingredientes Picantón en cazuela | antena3.com

Elaboración

Calienta una cazuela grande con 4-5 cucharadas de aceite. Salpimienta los picantones, introdúcelos en la cazuela y dóralos bien (aproximadamente 6-8 minutos). Retíralos y resérvalos.

Salpimienta los picantones, introdúcelos en la cazuela y dóralos bien | antena3.com

Pela la cebolla, la zanahoria y la chalota. Corta la cebolla en dados y la zanahoria y la chalota en cuartos de luna finos. Retira el tallo y las semillas del pimiento, y córtalo en dados. Introduce las hortalizas en la cazuela, sazónalas y rehógalas a fuego medio durante 8-10 minutos.

Introduce las hortalizas en la cazuela, sazónalas y rehógalas | antena3.com

Incorpora los picantones, añade el curry y vierte el vino y la misma cantidad de agua. Tapa la cazuela y cocínalos a fuego suave durante 30 minutos (dándoles la vuelta cada 5 minutos).

Calienta una sartén con aceite. Pela las patatas, trocéalas (cascándolas), introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera.

Pela las patatas, trocéalas (cascándolas), introdúcelas en la sartén | antena3.com

Retira los picantones de la cazuela, córtalos por la mitad y resérvalos. Agrega las patatas y un poco de perejil picado a la cazuela y remuévela.

Reparte las patatas con la salsa en 4 platos y pon medio picantón encima de cada uno. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

Puedes intercambiar chalotas y cebollas, ya que ambas aportarán un sabor interesante a tus comidas, pero como las chalotas son más caras, te recomiendo que las utilices donde realmente destaquen.