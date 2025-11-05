Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 430 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Andrés empieza a recuperar la memoria, ¿descubrirá el engaño de María?

El joven De la Reina parece que empieza a recuperar a la memoria al venirle a la mente el momento en que María se puso en pie antes de la explosión.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Begoña está embarazada de Gabriel y pronto se van a casar. Andrés se ha quedado en shock cuando se lo ha contado, pero reacciona de forma mucho más comedida que la anterior vez. Así, le desea “toda la felicidad del mundo” a quien fue su pareja.

Cloe, la representante de Brossard, acaba de aterrizar en la colonia. Y lo ha hecho pisando fuerte. La francesa no ha tardado en dejar claro que ellos son los nuevos dueños de Perfumerías de la Reina. Y es que le ha faltado tiempo para comentarle a Tasio que pronto será sustituido como director de la empresa.

Al llegar al laboratorio, donde se encontraban Luis y Cristina, ha alabado el perfume PasiónOculta. Así Cloe les ha pedido que le envíen las muestras de las últimas creaciones en las que están trabajando, a lo que los perfumistas se han negado en rotundo. Por temas de seguridad, claro está. A Cristina no le ha caído tan mal la moderna representante de Brossard, pero Luis no termina de fiarse y ha tenidoun pequeño desecuentro con ella.

Todo está cambiando muy rápido en Perfumerías de la Reina. Joaquín le ha confesado a Digna que claro que le encantaría volver a ser director de la fábrica.

Por su parte, Marta ha acudido a prisión a ver a Eladio tras su insistencia. Allí, este la ha chantajeado sin escrúpulos. El trato es sencillo: si ella consigue que Pelayo, el nuevo gobernador civil de Toledo y su marido, le saque de allí, él guardará su secreto. El matón que contrató Marta para proteger a Fina en su momento, sabe todo sobre su orientación… y la de su marido.

Además, Andrés está empezando a recordar. María le regala los oídos hablando de una larga vida a su lado, pero cuando se va a levantar para demostrar su progreso, Andrés tiene un flashback que le deja completamente en shock. De repente recuerda como María se levantó de la silla de ruedas para impedir que el joven De la Reina fuera a la fábrica. ¿Estará empezando a recordar?, ¿Será consciente de que María le ha engañado este tiempo o será todo fruto de su imaginación?

