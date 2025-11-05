VÍDEO: El tremendo impacto de un avión de carga en Kentucky al estrellarse cuando despegaba deja 11 muertos y un gran incendio

El terrible accidente ocurría en Kentucky (Estados Unidos), cuando un avión de carga se estrellaba nada más despegar en el aeropuerto internacional. El impacto ha derivado en un incendio que alcanza hasta ocho kilómetros a la redonda y preocupa severamente a las autoridades, ya que han recomendado no salir a la calle a todos los vecinos de los alrededores. El balance provisional de fallecidos es de 7 personas, pero las autoridades no descartan que aparezcan más.

El gobernador del Estado, Andy Beshear, comunica por la red social 'X' sus condolencias por el terrible suceso y centra toda su atención en acabar con el incendio y evitar mayores daños personales.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado más de 100 bomberos, que ya están luchando por apagar las llamas y salvar a los afectados que queden con vida.

