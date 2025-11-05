Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

Los dos actores han visitado Espejo Público en un formato innovador, uno entrevista al otro. De lo que al final se tornaba en una distendida conversación, han surgido testimonios sorprendentes. También han recordado a su padre, el reconocido actor, Carlos Larrañaga.

Amparo Larrañaga y Luis Merlo

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Susanna Griso expresaba con ironía un temor a perder su trabajo como entrevistadora, y la periodista Gema López les invitaba a preguntarse aquello que los periodistas no se atreven.

Comenzaba Amparo Larrañaga, que lanzaba la primera pulla a su hermano: "¿Quién te peina cariño? Tienes que cambiar de peluquero ya de una p.., vez".

"No me hables de edades"

Hace ya años que sus carreras artísticas dieron comienzo. Su público lo sabe y reconoce, pero alguna vez se toma más confianzas de las debidas: "El otro día un espectador me dijo: 'Para la edad que tienes estás muy bien, pero no te preocupes'. Lo primero que hice fue preocuparme", decía Luis.

La respuesta de Amparo era una suerte de reivindicación: "¿Sabes qué? Que eso, siendo hombre, es una gilipollez". Se disculpaba por el taco en horario infantil: "Soy muy bruta".

Los hermanos divagaban un poco más sobre el paso de los años, y ella reconocía que un buen día fue consciente de que se había "hecho mayor". La anécdota no tiene desperdicio: "Cuando estaba en un semáforo y un chico joven me miraba, pues le hacía ojitos. Y la última vez que me pasó, me agarré el bolso porque pensaba que me iba a robar. Esas cosas nos pasan a las mujeres, así que no me hables de edades".

"¡Toda la vida con el mismo! ¿Cómo se hace esto?"

Sin que hubiera ningún periodista de por medio, ellos mismos pasaban a hablar de su vida sentimental. Un recientemente enamorado de nuevo Luis, según él mismo confesaba, preguntaba incrédulo a su hermana por la fórmula secreta para pasar la vida junto a la misma persona. Su respuesta no podía ser más terrenal: "Sin mancha en el expediente y sin antecedentes penales, no".

"¿Cómo se vive una relación de larguísimo tiempo? (…) Que yo a mi cuñado le quiero, pero os veo y digo, ¿por qué?", decía Merlo. "Yo también me lo pregunto", respondía entre risas ella.

Altibajos en su relación: "¿Eres imbécil o qué te pasa?"

Como sucede entre todos los hermanos el roce también ha formado parte de su relación. Y aunque admiten que no han chocado con demasiada frecuencia, recordaban su último rifirrafe, que él trató de dar por zanjado con una dramática frase: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer".

Amparo por supuesto no lo dejó estar y respondí enseguida a Luis: "¿Pero eres imbécil o qué te pasa?, ¿Qué estás, escribiendo una canción a La Pantoja?".

Luis Merlo admitía ser muy exagerado y tampoco presumía precisamente de tener una habilidad excesiva, recordando una curiosa metedura de pata que ocurrió el día que vertieron las cenizas de su difunto padre, Carlos Larrañaga. Sin comentarios. merece la pena escucharla de sus propias bocas. Cenizas que por cierto, Amparo reconocía llevarse "a todas partes menos a la compra".

También sacaba la actriz una espinita que tiene clavada desde pequeña por un mote que le dedicaron sus hermanos, que a día de hoy sigue sin hacerle ninguna gracia.

"Pero la vida también nos ha dado cosas preciosas", reflexionaba Amparo Larrañaga. Luis Merlo le daba la razón. Impresiona ver la capacidad de estos dos grandes actores y hermanos, que parecían seguir el guion de una de sus obras de teatro, de las que hablaban a continuación, y son competencia la una de la otra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Las memorias del rey emérito

Nuevas revelaciones de las memorias del rey Juan Carlos I: su lamento por ser "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Amparo Larrañaga y Luis Merlo

Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”

Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”

Alcaldesa de Pamplona

La vuelta de la Kale Borroka: "En Navarra hemos visto imágenes que teníamos olvidadas"

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate
MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate

Niño apuñalado en un colegio.
Agresión

Así fue el apuñalamiento del menor de Granada por otro niño: "Le dijo la niña que le gustaba y el otro se lo contó a todo el mundo"

Borona, receta de pan casero fácil de elaborar de Joseba Arguiñano
Para 4 personas

Borona: receta de pan casero excesivamente fácil de elaborar, de Joseba Arguiñano

Un plato tradicional del norte de España, especialmente de Asturias y Cantabria. Es una especie de pan o torta hecha con harina de maíz, a menudo rellena con embutidos como chorizo, morcilla o panceta. Aunque es una receta bastante contundente, también tiene ingredientes con mucho valor nutritivo.

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas, de Karlos Arguiñano: "Ya verás qué cazuela tan rica"

Las carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas que ha elaborado Arguiñano son un plato reconfortante y sabroso, y aunque parecen pura indulgencia, tienen ingredientes con beneficios interesantes para la salud.

José Ismael Martínez, periodista

¿Hay una nueva 'kale borroka'? Habla el periodista agredido en la Universidad de Navarra: "Me atacaron por ser periodista"

Ruth Lorenzo

Ruth Lorenzo, sobre la hipertrofia mamaria y las hormonas: "Es importante que los hombres de nuestras vidas nos entiendan"

Las memorias del rey emérito

Nuevas revelaciones de las memorias del rey Juan Carlos I: su lamento por ser "el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio"

Publicidad