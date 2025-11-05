Amparo Larrañaga y Luis Merlo, la auto- entrevista de dos hermanos que compiten: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer"

Susanna Griso expresaba con ironía un temor a perder su trabajo como entrevistadora, y la periodista Gema López les invitaba a preguntarse aquello que los periodistas no se atreven.

Comenzaba Amparo Larrañaga, que lanzaba la primera pulla a su hermano: "¿Quién te peina cariño? Tienes que cambiar de peluquero ya de una p.., vez".

"No me hables de edades"

Hace ya años que sus carreras artísticas dieron comienzo. Su público lo sabe y reconoce, pero alguna vez se toma más confianzas de las debidas: "El otro día un espectador me dijo: 'Para la edad que tienes estás muy bien, pero no te preocupes'. Lo primero que hice fue preocuparme", decía Luis.

La respuesta de Amparo era una suerte de reivindicación: "¿Sabes qué? Que eso, siendo hombre, es una gilipollez". Se disculpaba por el taco en horario infantil: "Soy muy bruta".

Los hermanos divagaban un poco más sobre el paso de los años, y ella reconocía que un buen día fue consciente de que se había "hecho mayor". La anécdota no tiene desperdicio: "Cuando estaba en un semáforo y un chico joven me miraba, pues le hacía ojitos. Y la última vez que me pasó, me agarré el bolso porque pensaba que me iba a robar. Esas cosas nos pasan a las mujeres, así que no me hables de edades".

"¡Toda la vida con el mismo! ¿Cómo se hace esto?"

Sin que hubiera ningún periodista de por medio, ellos mismos pasaban a hablar de su vida sentimental. Un recientemente enamorado de nuevo Luis, según él mismo confesaba, preguntaba incrédulo a su hermana por la fórmula secreta para pasar la vida junto a la misma persona. Su respuesta no podía ser más terrenal: "Sin mancha en el expediente y sin antecedentes penales, no".

"¿Cómo se vive una relación de larguísimo tiempo? (…) Que yo a mi cuñado le quiero, pero os veo y digo, ¿por qué?", decía Merlo. "Yo también me lo pregunto", respondía entre risas ella.

Altibajos en su relación: "¿Eres imbécil o qué te pasa?"

Como sucede entre todos los hermanos el roce también ha formado parte de su relación. Y aunque admiten que no han chocado con demasiada frecuencia, recordaban su último rifirrafe, que él trató de dar por zanjado con una dramática frase: "Ha pasado lo imposible, te he dejado de querer".

Amparo por supuesto no lo dejó estar y respondí enseguida a Luis: "¿Pero eres imbécil o qué te pasa?, ¿Qué estás, escribiendo una canción a La Pantoja?".

Luis Merlo admitía ser muy exagerado y tampoco presumía precisamente de tener una habilidad excesiva, recordando una curiosa metedura de pata que ocurrió el día que vertieron las cenizas de su difunto padre, Carlos Larrañaga. Sin comentarios. merece la pena escucharla de sus propias bocas. Cenizas que por cierto, Amparo reconocía llevarse "a todas partes menos a la compra".

También sacaba la actriz una espinita que tiene clavada desde pequeña por un mote que le dedicaron sus hermanos, que a día de hoy sigue sin hacerle ninguna gracia.

"Pero la vida también nos ha dado cosas preciosas", reflexionaba Amparo Larrañaga. Luis Merlo le daba la razón. Impresiona ver la capacidad de estos dos grandes actores y hermanos, que parecían seguir el guion de una de sus obras de teatro, de las que hablaban a continuación, y son competencia la una de la otra.

