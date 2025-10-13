Para 4 personas
Garbanzos con berenjenas, una receta fácil y rápida de Joseba Arguiñano
Joseba Arguiñano se ha propuesto elaborar una receta todavía más fácil que las que prepara su padre ¡y lo ha conseguido!
El proceso de deshidratación al que se somete al ajo y a la cebolla para hacer polvo con ellos, hace que los sabores se concentren aportando un toque profundo a cualquier plato.
Ingredientes, para 4 personas
- 600 g de garbanzos cocidos
- 2 berenjenas
- 1 cucharadita de ajo en polvo
- 1 cucharadita de cebolla en polvo
- ½ cucharadita de pimentón dulce
- 4 cucharadas de salsa de tomate
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Pincha las berenjenas (con un cuchillo) por todos los lados. Colócalas en una bandeja de horno, riégalas con un poco de aceite y hornéalas a 200º durante 40 minutos. Retíralas del horno, deja que templen, pélalas y córtalas en dados.
Calienta una sartén con el aceite y el jugo que han soltado las berenjenas. Introduce las berenjenas picadas, el ajo, el pimentón, la cebolla y la salsa de tomate.
Mezcla bien y cocínalas a fuego medio durante 5 minutos. Agrega los garbanzos, sazónalos, agrega un poco de perejil picado y cocina todo junto durante 5 minutos más.
Reparte los garbanzos y as berenjenas en 4 platos, riégalos con un poco de aceite y decóralos con unas hojas de perejil.
