Garbanzos con berenjenas, una receta fácil y rápida de Joseba Arguiñano

El proceso de deshidratación al que se somete al ajo y a la cebolla para hacer polvo con ellos, hace que los sabores se concentren aportando un toque profundo a cualquier plato.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de garbanzos cocidos

2 berenjenas

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

½ cucharadita de pimentón dulce

4 cucharadas de salsa de tomate

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Pincha las berenjenas (con un cuchillo) por todos los lados. Colócalas en una bandeja de horno, riégalas con un poco de aceite y hornéalas a 200º durante 40 minutos. Retíralas del horno, deja que templen, pélalas y córtalas en dados.

Calienta una sartén con el aceite y el jugo que han soltado las berenjenas. Introduce las berenjenas picadas, el ajo, el pimentón, la cebolla y la salsa de tomate.

Mezcla bien y cocínalas a fuego medio durante 5 minutos. Agrega los garbanzos, sazónalos, agrega un poco de perejil picado y cocina todo junto durante 5 minutos más.

Reparte los garbanzos y as berenjenas en 4 platos, riégalos con un poco de aceite y decóralos con unas hojas de perejil.