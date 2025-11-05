Antena 3 LogoAntena3
Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

El concursante del atril rojo ha perdido el turno en dos ocasiones repetidas durante este Panel con Bote.

Ricardo a punto de tenerlo todo… pero la mala suerte le maldice

Arancha Mela
Ricardo parecía estar ya en la final de La ruleta de la suerte, pero este Panel con Bote le ha arrebatado toda la ventaja. El del atril rojo ha perdido el turno en dos ocasiones seguidas.

Jorge Fernández muy agobiado ha exclamado: “¡En el medio noo!”. Sin más oportunidades para jugar, el concursante se ha quedado sin resolver el panel.

Cris, por su parte, ha aprovechado la ocasión y ha logrado llegar hasta la Gran Final. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

