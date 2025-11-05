MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE
Jorge Fernández exclama a Cris: “¡Te habías puesto en modo cruzado!”
La concursante del atril amarillo se había equivocado de la forma más inesperada, provocando las risas en el plató.
Cris ha decidido resolver este panel, aunque en ese momento parecía estar pensando en otra cosa. El panel trataba sobre la vida te sonríe: “En un viaje en grupo… te toca la habitación con las mejores vistas”.
Sin embargo, la concursante del atril amarillo ha cometido un error que ha provocado que Jorge Fernández gritase: “¡Noo!”. Incluso el presentador ha comentado a Cris: “Te habías puesto en modo cruzado”.
La risa ha inundado el plató… ¡Descubre en el vídeo de arriba cómo ha arreglado Cris este despiste!
