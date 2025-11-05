A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Jesús Álvarez, la voz el deporte en nuestro país
Su padre fue el primer presentador de los telediarios de TVE y, con el tiempo, él se convirtió en uno de los periodistas deportivos más importantes de nuestro país. Hoy, el plató de Y ahora Sonsoles se pone en pie para recibir a Jesús Álvarez.
Nacido en una familia de periodistas, Jesús Álvarez se crio entre micrófonos y periódicos. Su padre fue el primer presentador del telediario de TVE en 19565 y su madre, fue una importante locutora de radio.
Fue precisamente la muerte de sus padres a muy temprana edad la que le animó a estudiar periodismo. Jesús quiso honrar el legado familiar y poner su voz al servicio de nuestro país.
Hoy, Jesús Álvarez está considerado uno de los periodistas deportivos más importantes de España y dedica su libro a sus padres, quienes sembraron la semilla de la vocación en él. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00h en Antena 3!
