Esta tarde en Y ahora Sonsoles recibimos a Jesús Álvarez, la voz el deporte en nuestro país

Nacido en una familia de periodistas, Jesús Álvarez se crio entre micrófonos y periódicos. Su padre fue el primer presentador del telediario de TVE en 19565 y su madre, fue una importante locutora de radio.

Fue precisamente la muerte de sus padres a muy temprana edad la que le animó a estudiar periodismo. Jesús quiso honrar el legado familiar y poner su voz al servicio de nuestro país.

Hoy, Jesús Álvarez está considerado uno de los periodistas deportivos más importantes de España y dedica su libro a sus padres, quienes sembraron la semilla de la vocación en él. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00h en Antena 3!