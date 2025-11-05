Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Ben Duncan, actor y examigo del príncipe Guillermo, al caer desde la azotea de un hotel

El actor, considerado parte de la alta sociedad inglesa y una estrella televisiva británica, se ha precipitado desde la azotea de un centrico hotel en Londres.

Ben Duncan

Ben Duncan Redes Sociales

Adrián Ballesteros
Publicado:

Ben Duncan, compañero de universidad de los herederos a la corona británica y excéntrico actor, ha muerto a los 45 años al caer desde una altura de siete pisos en la azotea del hotel londinense, Trafalgar St. James. Los servicios sanitarios trataron de salvarle la vida, pero lamentablemente el hombre murió en el acto en la calle Spring Gardens, a las afueras del edificio.

Tragedia que sucedía el 30 de octubre, a las 23 horas, y por la que se puso en alerta a la policía metropolitana con el aviso de un hombre que se encontraba deambulando en una lujosa terraza de un hotel. Finalmente el hombre cayó al vacío y se le identificó como el actor Ben Duncan, a lo que las autoridades calificaron el suceso como una muerte "inesperada, pero no sospechosa".

Una vida cercana a la realeza

Duncan estudió junto al príncipe Guillermo de Inglaterra y su mujer, Kate Middleton, en la universidad escocesa de Saint Andrews. Siendo testigo de los primeros pasos del romance de los príncipes de gales, relación de la que tiempo después comentó: "Era el final de su primer año. Yo estaba allí, había muchas chicas guapas. Ella llevaba un vestido bastante atrevido, transparente. Él estaba sentado en primera fila y Kate tenía la mirada fija en él. Ella pasó rozándolo camino a la pasarela y las cosas ya nunca fueron iguales. La historia de la monarquía había cambiado", en una entrevista para el 'Daily Mail'.

La vida les llevó por distintitos caminos y en la actualidad ya no eran personas cercanas, pero siempre recordó la historia de amor entre el soletero británico más cotizado y la joven Middleton. Mencionando, en el año 2010, que "sabíamos que se llevaban bien algo pasaba, pero los dejaron tranquilos para que siguieran con lo suyo", haciendo referencia al equipo de seguridad de Guillermo.

Estrellato en la televisión

En ese mismo año, 2010, fue cuando Duncan logró una mayor fama en al televisión británica, gracias a su participación en el reallity show "Big Brother". Una oportunidad en la que destacó por su personalidad excéntrica y que más tarde le proporcionó un futuro laboral exitoso, participando en varios shows más y siendo presentador en 'More than a Mistress'.

Además de su gran carrera televisiva, el actor era un gran apasionado de la política y la música, pero lamentablemente se ha marchado antes de poder desarrollarse en esos sectores, dejando un gran vacío en sus familiares y amigos.

