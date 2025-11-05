Pillan al senador Javier Arenas vapeando en pleno Senado

Javier Arenas, Secretario del Partido Popular en el Senado, ha sido pillado infraganti utilizando un cigarrillo electrónico en la cámara parlamentaria. El momento fue captado mientras se celebraba la sesión de control al Gobierno, cuando el militante del PP ha sacado de su bolsillo un vapeador y sin percatarse de que estaba siendo grabado, le ha dado una calada tranquilamente. Sucedía a la par que intervenía la ministra de sanidad, Mónica García, una clara defensora de la ley antitabaco que se está implantando en nuestro país.

En las imágenes, se observa como una compañera de bancada del Partido Popular se percata de los hechos y le hace un gesto, ante el cual Arenas disimula y guarda el vaper en su bolsillo. Más tarde, los periodistas paraban al senador para preguntarle por lo ocurrido, pero este negaba la situación y aseguraba que vería las imágenes para corroborarlo.

Fumar en espacios cerrados cómo puede ser el Senado, es algo que esta totalmente prohibido y que para la Ministra Mónica García es "impensable", así lo califica en sus redes sociales utilizando esta escena como claro ejemplo de lo que quieren prohibir.

