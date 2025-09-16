Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"

¡Más fácil, imposible! Karlos Arguiñano vuelve a sorprendernos en la cocina con este salteado de judías verdes, que son de temporada, con setas, preparándolo en solo 30 minutos de reloj.

Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"

Karlos Arguiñano ha vuelto a encender los fogones para preparar una receta saludable y perfecta para todos, incluidos los veganos y vegetarianos. Toma nota de los ingredientes y verás lo fácil que resulta la elaboración.

Ingredientes, para 4 personas

  • 600 g de judías verdes
  • 200 g de setas shimeji
  • 2 dientes de ajo
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Elaboración

Enjuaga las judías, retírales las puntas y los hilos (si tuvieran), y córtalas en juliana fina. Pon a calentar abundante agua en una cazuela, introduce las judías y sazónalas. Tapa la cazuela y cuécelas a fuego medio durante 12-15 minutos. Escúrrelas y resérvalas.

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos, introdúcelos en la sartén y rehógalos brevemente hasta que se doren un poco. Agrega las judías verdes y saltéalas durante un par de minutos.

Calienta una sartén con 2 cucharadas de aceite. Suelta las setas, introdúcelas en la sartén, sazónalas y saltéalas brevemente (3-4 minutos).

Sirve las judías verdes en 4 platos hondos, y reparte las setas encima. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

El caldo resultante de cocer las judías es perfecto para utilizarlo en otras preparaciones como por ejemplo para una sopa de fideos o un arroz.

