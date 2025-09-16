Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"

Karlos Arguiñano ha vuelto a encender los fogones para preparar una receta saludable y perfecta para todos, incluidos los veganos y vegetarianos. Toma nota de los ingredientes y verás lo fácil que resulta la elaboración.

Ingredientes, para 4 personas

600 g de judías verdes

200 g de setas shimeji

2 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Elaboración

Enjuaga las judías, retírales las puntas y los hilos (si tuvieran), y córtalas en juliana fina. Pon a calentar abundante agua en una cazuela, introduce las judías y sazónalas. Tapa la cazuela y cuécelas a fuego medio durante 12-15 minutos. Escúrrelas y resérvalas.

Calienta una sartén con 3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos, introdúcelos en la sartén y rehógalos brevemente hasta que se doren un poco. Agrega las judías verdes y saltéalas durante un par de minutos.

Calienta una sartén con 2 cucharadas de aceite. Suelta las setas, introdúcelas en la sartén, sazónalas y saltéalas brevemente (3-4 minutos).

Sirve las judías verdes en 4 platos hondos, y reparte las setas encima. Decora los platos con unas hojas de perejil.

Consejo

El caldo resultante de cocer las judías es perfecto para utilizarlo en otras preparaciones como por ejemplo para una sopa de fideos o un arroz.