MEJORES MOMENTOS | 5 DE NOVIEMBRE

¿Reloj para mirar la hora o para posturear? Jorge Fernández desata el debate

Los concursantes han compartido sus opiniones: algunos defienden el uso tradicional del reloj y otros lo ven como un accesorio de moda.

Arancha Mela
Publicado:

Este panel habla sobre relojes, en concreto dice: “Llámame tiquismiquis, pero… no soporto mirar un reloj y que no esté en hora. Tras acertar Ricardo este panel, Jorge Fernández les ha invitado a debatir sobre el uso de un reloj.

Mientras que algunos insistieron en la importancia de llevar el reloj correctamente, otros reconocieron que lo usan más por estética, incluso si no marca la hora exacta.

¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!

