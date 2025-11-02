Válido para muchas recetas
El truco de Arguiñano para potenciar el sabor de tus platos: el majado que marca la diferencia
Aprende a preparar un majado ideal con ajo, perejil y aceite de oliva extra. Un consejo práctico de Karlos Arguiñano para dar sabor y frescura a tus comidas de forma rápida y sencilla.
Karlos Arguiñano desvela cómo lograr un majado equilibrado triturando bien el ajo hasta obtener una pasta, añadiendo sal, perejil picado y entre seis y ocho cucharadas de aceite de oliva extra.
Con la textura adecuada del majado y dejándolo reposar antes de usar, este sencillo truco eleva cualquier receta con ese sabor casero y fresco que marca la diferencia.
Una vez preparado, se lo puedes añadir a cualquier verdura rehogada, un pescado a la plancha o incluso cocido, o cualquier carne para darle el toque extra final.
