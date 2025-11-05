El secreto de Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez para triunfar en El 1%

Tras el éxito del estreno de la segunda temporada, el plató de El 1% está preparado para acoger al nuevo grupo de cien concursantes llenos de deseos por cumplir con el premio de 100.000 euros. Junto a ellos, participarán Almudena Cid, Víctor Elías y Agustín Jiménez, los invitados de este programa.

Para calentar motores, los tres han pasado por El VIP de El 1%. Ha sido una demostración perfecta de trabajo en equipo porque, en las preguntas que uno dudaba, otro veía clara la respuesta. Por eso, no han dejado ni uno de los retos por resolver.

Además, entre las anécdotas, ha quedado demostrado que Almudena hace unas tortillas de patata "increíble". ¡Dale al play!