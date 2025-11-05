El tenso reencuentro de Cayetano y Francisco Rivera en el funeral de Rafael de Paula

El pasado domingo 2 de noviembre, Rafael de Paula fallecía a los 85 años en su residencia de Jerez de la Frontera, dejando al mundo del toreo huérfano de una de sus figuras más importantes. Días más tarde, numerosas personalidades del mundo taurino y artístico se desplazaron hasta la localidad gaditana para rendirle su último adiós.

Rafael de Paula en un evento taurino | Gtres

El funeral, celebrado en la iglesia de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Desamparo, congregó a personajes ilustres como Curro Romero y Carmen Tello, Víctor Janeiro o el artista Diego Carrasco. También quisieron estar presentes Francisco y Cayetano Rivera, nietos del mítico Antonio Ordóñez e hijos de Paquirri, gran amigo del maestro jerezano.

Sin embargo, más allá del homenaje al legendario torero, la atención se ha centrado en el distante reencuentro de los hermanos Rivera. Aunque en los últimos años han insistido en que su relación es buena, su actitud en público ha dejado entrever lo contrario: ni un saludo, ni una palabra, ni siquiera una mirada cruzada.

Fran Rivera en el funeral de Rafael de Paula | Gtres

Ambos formaron parte del cortejo que sacó a hombros el féretro de Rafael de Paula, pero mantuvieron en todo momento las distancias, protagonizando una escena fría y llamativa que no pasó desapercibida para los presentes.

Entierro Rafael de Paula | Europa Press

Visiblemente emocionado, Francisco recordaba con cariño al maestro: "Tuve la suerte de compartir muchos momentos con él. La última becerra que toreó en su vida la toreó conmigo. Fue un genio en todos los sentidos, un maestro irrepetible. Es una pena... Se están yendo todos ya".

Y con voz entrecortada, añadía: "Rafael de Paula nunca dejó a nadie indiferente. En todo lo que hizo, puso su alma. Se va un artista enorme, y deja un vacío imposible de llenar".