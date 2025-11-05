DISTANCIAMIENTO ENTRE HERMANOS
El tenso reencuentro de Cayetano y Francisco Rivera en el funeral de Rafael de Paula
Tras el fallecimiento de Rafael de Paula el pasado domingo 2 de noviembre a los 85 años en su residencia de Jerez de la Frontera, han sido numerosos los rostros del mundo del toro que se han acercado a la localidad gaditana para despedir al icónico torero. Entre ellos, Cayetano y Francisco Rivera que no se dirigieron la palabra.
El pasado domingo 2 de noviembre, Rafael de Paula fallecía a los 85 años en su residencia de Jerez de la Frontera, dejando al mundo del toreo huérfano de una de sus figuras más importantes. Días más tarde, numerosas personalidades del mundo taurino y artístico se desplazaron hasta la localidad gaditana para rendirle su último adiós.
El funeral, celebrado en la iglesia de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima del Desamparo, congregó a personajes ilustres como Curro Romero y Carmen Tello, Víctor Janeiro o el artista Diego Carrasco. También quisieron estar presentes Francisco y Cayetano Rivera, nietos del mítico Antonio Ordóñez e hijos de Paquirri, gran amigo del maestro jerezano.
Sin embargo, más allá del homenaje al legendario torero, la atención se ha centrado en el distante reencuentro de los hermanos Rivera. Aunque en los últimos años han insistido en que su relación es buena, su actitud en público ha dejado entrever lo contrario: ni un saludo, ni una palabra, ni siquiera una mirada cruzada.
Ambos formaron parte del cortejo que sacó a hombros el féretro de Rafael de Paula, pero mantuvieron en todo momento las distancias, protagonizando una escena fría y llamativa que no pasó desapercibida para los presentes.
Visiblemente emocionado, Francisco recordaba con cariño al maestro: "Tuve la suerte de compartir muchos momentos con él. La última becerra que toreó en su vida la toreó conmigo. Fue un genio en todos los sentidos, un maestro irrepetible. Es una pena... Se están yendo todos ya".
Y con voz entrecortada, añadía: "Rafael de Paula nunca dejó a nadie indiferente. En todo lo que hizo, puso su alma. Se va un artista enorme, y deja un vacío imposible de llenar".
