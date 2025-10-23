Karlos Arguiñano: caldo de berzas, "una receta gallega y auténtica"

Karlos Arguiñano ha elaborado un plato gallego y auténtico, incluso las berzas que ha usado vienen directas desde Galicia.

El cocinero reconoce que puede costar encontrar unto, pero puedes preguntar en la carnicería.

Ingredientes, para 4-6 personas

500 g de panceta de cerdo salada (desalada de víspera)

30-40 g de unto de cerdo (desalado de víspera)

150 g de habas secas (remojadas de víspera)

4 patatas grandes

½ kg de berzas gallegas

Agua

Aceite

Perejil

Ingredientes caldo de berzas | antena3.com

Preparación el día anterior

Desalar la panceta y el unto:

Coloca la panceta y el unto en un recipiente con agua y deja que se desalen durante toda la noche (al menos 12 horas). Cambia el agua un par de veces durante este proceso.

Dejar las habas a remojo:

Pon las habas secas en un bol con agua suficiente para cubrirlas, dejándolas en remojo durante toda la noche.

Desalar la panceta y el unto | antena3.com

Elaboración

En una cazuela grande, pon las habas escurridas, la panceta desalada y el unto.

Cubre con agua (aproximadamente 2-3 litros, dependiendo del tamaño de la olla) y pon a cocer a fuego medio durante 90 minutos.

Cubre con agua | antena3.com

Desgrasa el caldo con la ayuda de un cazo. Retira poco a poco la grasa que flota en la superficie.

Prueba de sal y rectifica si es necesario.

Pela y trocea las 4 patatas en trozos grandes y añádelas a la cazuela.

Lava bien las berzas, elimina los tallos duros y córtalas en trozos grandes y agrégalas.

Pela y trocea las 4 patatas en trozos grandes y añádelas a la cazuela. | antena3.com

Deja que todo cueza a fuego fuerte durante 30 minutos más hasta que las patatas estén tiernas y las berzas bien cocidas.

Saca la panceta y filetéala.

Sirve el caldo de berza bien caliente con unos trozos de panceta, y adorna el plato con unas hojas de perejil.

Consejo

En el caso de la panceta y el unto, conviene cambiar el agua un par de veces durante este proceso.