La receta de pollo guisado con boniato de Karlos Arguiñano que "no os va a fallar"
Karlos Arguiñano asegura que todos "debéis hacer este pollo, por lo menos una vez cada 15 días". Se cocina en 20 minutos una vez pochadas las verduras, así que, complicación 2 de 10.
El pollo es uno de los alimentos más versátiles porque no solo lo puedes hacer de diferentes formas, sino que también el acompañamiento puede variar.
Karlos Arguiñano lo acompaña hoy de boniato, pero asegura que también puedes hacer unas patatas fritas. Lo que más te apetezca.
Además, si te sobra algo del pollo, podrías animarte a preparar unas croquetas.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 pollo (troceado)
- 2 boniatos
- 2 cebollas
- 3 dientes de ajo
- 1 manzana
- 30 g de pasas
- 75 ml de vino blanco
- 750 ml de caldo de pollo con jamón
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- 2 ramas de tomillo
- 2 ramas de romero
- Perejil
Elaboración
Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Salpimienta el pollo, introdúcelo en la tartera y rehógalo a fuego medio-alto hasta que se dore (8-10 minutos). Retíralo a un plato y resérvalo.
Pela las cebollas, los ajos y la manzana, corta todo en dados e introdúcelos en la tartera. Sazona y rehoga las hortalizas y la fruta a fuego medio durante 15 minutos.
Añade también las pasas y el vino. Dale un hervor para que se evapore parte del alcohol. Agrega las ramas de romero y el tomillo, cubre todo con el caldo, tapa la tartera y cocina el pollo a fuego medio durante 25 minutos.
Calienta una sartén con abundante aceite. Pela los boniatos, córtalos en dados, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Retira y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina e introduce la mitad en la tartera.
Reparte el pollo con boniato en 4 platos, salpícalos con el resto de los dados de boniato y decóralos con unas hojas de perejil.
