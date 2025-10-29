La receta de pollo guisado con boniato de Karlos Arguiñano que "no os va a fallar"

El pollo es uno de los alimentos más versátiles porque no solo lo puedes hacer de diferentes formas, sino que también el acompañamiento puede variar.

Karlos Arguiñano lo acompaña hoy de boniato, pero asegura que también puedes hacer unas patatas fritas. Lo que más te apetezca.

Además, si te sobra algo del pollo, podrías animarte a preparar unas croquetas.

Ingredientes, para 4 personas

1 pollo (troceado)

2 boniatos

2 cebollas

3 dientes de ajo

1 manzana

30 g de pasas

75 ml de vino blanco

750 ml de caldo de pollo con jamón

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

2 ramas de tomillo

2 ramas de romero

Perejil

Ingredientes Pollo guisado con boniato | antena3.com

Elaboración

Calienta una tartera con 4 cucharadas de aceite. Salpimienta el pollo, introdúcelo en la tartera y rehógalo a fuego medio-alto hasta que se dore (8-10 minutos). Retíralo a un plato y resérvalo.

Salpimienta el pollo, introdúcelo en la tartera y rehógalo | antena3.com

Pela las cebollas, los ajos y la manzana, corta todo en dados e introdúcelos en la tartera. Sazona y rehoga las hortalizas y la fruta a fuego medio durante 15 minutos.

Añade también las pasas y el vino. Dale un hervor para que se evapore parte del alcohol. Agrega las ramas de romero y el tomillo, cubre todo con el caldo, tapa la tartera y cocina el pollo a fuego medio durante 25 minutos.

Agrega las ramas de romero y el tomillo | antena3.com

Calienta una sartén con abundante aceite. Pela los boniatos, córtalos en dados, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que se hagan por dentro y se doren por fuera. Retira y escúrrelos sobre una fuente cubierta con papel absorbente de cocina e introduce la mitad en la tartera.

Pela los boniatos, córtalos en dados, introdúcelos en la sartén y fríelos | antena3.com

Reparte el pollo con boniato en 4 platos, salpícalos con el resto de los dados de boniato y decóralos con unas hojas de perejil.