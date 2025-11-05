La incómoda entrevista de Millie Bobby Brown al preguntarle por David Harbour que revelaría la tensión con su compañero de Stranger Things

La reciente noticia sobre la denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour por presunto acoso e intimidación ha caído como un auténtico jarro de agua fría entre los seguidores de Stranger Things.

Para muchos fans, la relación entre ambos actores trascendía la pantalla y es que su vínculo se percibía casi como el de un padre y una hija, algo que ellos mismos reconocían en entrevistas en las primeras temporadas.

A raíz de esta complicada situación ha vuelto a circular en Internet un clip de una entrevista de noviembre de 2024 con MTV en el que Millie Bobby Brown parece mostrar incomodidad ante una pregunta relacionada con Harbour.

En el vídeo, el entrevistador le sugiere que Harbour podría oficiar su boda con Jake Bongiovi, a lo que la intérprete de Eleven responde primero con un titubeante "Sí…" antes de reírse nerviosamente y añadir: "No sé cómo me siento… Seguro".

A continuación, propone que otro de sus coprotagonistas, Matthew Modine, asuma el papel. Meses después, en mayo de 2024, Modine fue efectivamente quien ofició la ceremonia, lo que ha llevado a muchos seguidores a reinterpretar la entrevista como una señal de una relación tensa con David Harbour ya en ese momento.

La actriz habría acusado a su compañero de acoso e intimidación antes de comenzar el rodaje de la última temporada de Stranger Things, lo que habría motivado una investigación interna por parte de la producción.

Aunque el informe no se ha hecho público, fuentes cercanas al caso han asegurado que la investigación fue extensa y se basó en "páginas y páginas de acusaciones".

David Harbour y Millie Bobby Brown promocionando Stranger Things | Netflix

Hasta ahora, ni Netflix ni los representantes de Millie Bobby o Harbour han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

Por su parte, el actor, que también está envuelto en otras polémicas relacionadas con la infidelidad a su exmujer Lilly Allen, ha descrito en entrevistas anteriores su vínculo con Brown como unarelación "paternal", asegurando sentir un fuerte afecto y responsabilidad hacia la joven actriz.

Mientras la producción y los protagonistas guardan silencio, la atención mediática se centra ahora en si las tensiones afectarán la promoción de la última entrega de la exitosa serie de Netflix, cuyo estreno está previsto para finales de noviembre de este 2025.