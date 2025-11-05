Antena 3 LogoAntena3
Así fue el apuñalamiento del menor de Granada por otro niño: "Le dijo la niña que le gustaba y el otro se lo contó a todo el mundo"

Un niño de 13 años ha apuñalado a un compañero de instituto de 12. Los hechos ocurrieron en el centro educativo y fueron varios profesores quienes consiguieron frenar al agresor.

Niño apuñalado en un colegio.

Un joven de 13 años ha apuñalado a un menor de 12 en el hombro en su instituto de Albuñol (Granada). El agresor ha sido expulsado 29 días del centro por conducta grave después de que haya activado el protocolo de acoso.

Los hechos tuvieron lugar este martes a las 8,20 horas cuando este instituto de la costa granadina comienza a recibir a sus alumnos. Un niño de 12 años es apuñalado por otro compañero de 13 en el hombro. Según la consejería de Educación un profesor les habría separado y desde el centro habrían llamado rápidamente a emergencias. El menor agredido fue trasladado al hospital con 3 heridas y su vida no corre por el peligro.

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía de menores, aunque por su edad, el agresor sería inimputable.

Tanto agresor como agredido forman parte de familias muy queridas en el pueblo

Según ha avanzado la reportera de Espejo Público Toñi Portillo en la tarde de este martes estaba previsto que recibiera el alta pero al levantarse sufrió un pequeño mareo y el equipo médico decidió dejarlo ingresado en la UCI.

Los hechos se desencadenan el sábado por la noche. Agresor (13 años) y herido (12 años) son de dos familias muy queridas y populares en el pueblo. Los dos amigos estaban juntos de fiesta y el agresor le dice al amigo quién es la niña que le gusta. El agredido manda un mensaje a esa niña y a todos los amigos del grupo diciéndolo.

El agresor se entera y acude a un bazar chino del pueblo el domingo por la mañana. Allí compra una navaja que guarda hasta el martes por la mañana cuando le ve en el instituto. En ese momento habla con él dos palabras y se va directo a agredirle.

